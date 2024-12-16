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16 грудня 2024, 9:01

Капіталізація Broadcom вперше перевищила позначку $1 трлн

Капіталізація Broadcom Inc., одного з найбільших світових виробників напівпровідникової продукції, вперше перевищила позначку $1 трлн.

Капіталізація Broadcom Inc., одного з найбільших світових виробників напівпровідникової продукції, вперше перевищила позначку $1 трлн.►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоАкції компанії додали у ціні понад 21% на торгах у п'ятницю.
Фото: depositphotos

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Акції компанії додали у ціні понад 21% на торгах у п'ятницю.

Ринкова вартість Broadcom за підсумками попередньої сесії склала $843,79 млрд. Таким чином акції компанії мають подорожчати принаймні на 19% до закриття ринку, щоб вона завершила торги з ринковою вартістю понад $1 трлн.

Звітність Broadcom за четвертий фінквартал, опублікована після закриття американського ринку в четвер, показала істотне зростання чистого прибутку та виручки компанії.

Однак особливо надихнули інвесторів прогнози компанії щодо зростання ринку ШІ. Broadcom очікує збільшення виручки від продажів чіпів для ШІ-розробок на 65% у поточному кварталі. Минулого фінроку цей показник злетів більш ніж утричі, досягнувши $12,2 млрд.

Керівництво Broadcom очікує, що обсяг ринку для ШІ-чіпів, які вона розробляє, досягне $60−90 млрд у 2027 році.

Нагадаємо

Першою американською компанією, капіталізація якої перевищила $1 трлн, стала Apple Inc., це сталося у серпні 2018 року, нагадує MarketWatch. Ринкова вартість виробника графічних процесорів Nvidia Corp. перевершила цю позначку у червні 2023 року.

Також до клубу американських компаній, капіталізація яких колись піднімалася вище за $1 трлн, входять Microsoft Corp., Amazon.com Inc., Meta Platforms Inc., Tesla Inc., Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) та Berkshire Hathaway Inc.

Ринкова вартість Apple, Nvidia і Microsoft зараз перевищує $3 трлн, Amazon.com — $2 трлн, Meta і Tesla — $1 трлн, тоді як капіталізація TSMC і Berkshire Hathaway опустилася нижче за $1 трлн.

Джерело: Мінфін
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