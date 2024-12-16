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16 грудня 2024, 13:30

Аналіз: XRP триматиме рівень $2, а XYZVerse та Cardano в проривних ралі

Крипторинок переживає підйом, і аналітики вказують на токени, які мають потенціал для значних проривів. Один з провідних експертів передбачає, що XRP зможе утримати сильну позицію вище позначки $2. Тим часом інвестори стежать за іншими перспективними криптовалютами, які можуть бути готові до значних ралі, прагнучи скористатися наступною великою можливістю в цьому бичачому ринку.

XYZVerse виступає як лідер, об'єднуючи спортивних фанатів через мемкойн, що поєднує вірусну культуру з ентузіазмом до спорту, прагнучи до експоненціального зростання та створення яскравої екосистеми, орієнтованої на спільноту.

Досягай великих результатів з XYZ: новий важковаговик серед мем-койнів

Фанати в захваті! Токен XYZ увірвався в крипто-арену, завдаючи ударів конкурентам — фальшивим монетам, безцільним фермерським схемам та шахрайським проектам. Як справжній чемпіон, цей перший у світі мем-койн для всіх видів спорту подолав ведмежий ринок із незламною силою і не збирається сповільнюватися. З орієнтиром на неймовірне зростання на 9 900%, XYZ призначений залишити позаду переможців 2024 року, таких як BOME та WIF.

💰 Володій полем, заробляй, поки натовп грає 💰

XYZ — це не просто запасний гравець у світі мем-койнів; він створює ідеальне ігрове поле з XYZVerse, де захоплення від спорту поєднується з енергією мем-культури. Завдяки дорожній карті, яка включає розважальні dApps, ринки прогнозування та спортивні ставки, XYZ готовий залучити мільйони гравців, готових долучитися до дії.

Пам’ятаєте масштабний обсяг торгів Polymarket у розмірі 1 мільярда доларів під час виборчих ставок у США? XYZ готується до ще більшої перемоги в арені GameFi, дозволяючи своїм учасникам отримати вигоду з ідеального поєднання мем-койнів, спортивного ажіотажу та масового прийняття криптовалют.

💥 Пропустили суперцикл мем-койнів? 💥

Капіталізуючи на все зростаючій ніші азартних ігор, XYZ стане найбільшим з мем-койнів. Старт BOME з 5000% та ріст WIF на 1000% цього року вже є минулим, бо XYZ готовий вибухнути більше ніж на 9 900% від поточної ціни до події TGE, залишивши своїх попередників позаду. Приєднуйтеся до гри на ранньому етапі, щоб забезпечити своє місце — наразі недооцінений, XYZ вирушає до нових рекордів!

🥇 Об'єднуючи спільноту, досягнення перемоги 🥇

XYZVerse стане MVP цього бичачого ринку, даючи спільноті можливість визначати напрямок і керувати екосистемою. Активні учасники отримають airdrop токенів XYZ як винагороду за свою відданість. Завдяки надійній токеноміці та планам щодо листингів на CEX/DEX, XYZ готовий до чемпіонського прориву, що забезпечить стабільний потік доходів і регулярні спалення токенів для підтримки високої ціни та процвітаючої спільноти.

Пресейл XYZ вже стартував — не пропустіть можливість отримати 9 900% прибутку!

XRP (XRP)

XRP за останні місяці показав значний ріст. За останні шість місяців його ціна зросла на 408,55%. Лише за останній місяць вартість XRP стрибнула на 288,12%. Навіть за минулий тиждень він показав позитивну зміну на 2,22%. Ця висхідна тенденція привернула увагу багатьох учасників криптоспільноти.

Наразі XRP торгується між $2,22 і $2,95. 10-добова проста ковзаюча середня становить $2,42, а 100-добова середня — $2,37. Ці цифри вказують на стійку висхідну тенденцію. Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 52,27, що свідчить про те, що ринок не є перепроданим або надмірно купленим. Рівень MACD 0,0156 вказує на потенційне продовження зростання.

Найближчий рівень опору знаходиться на рівні $1,46. Якщо цей рівень буде подолано, XRP може орієнтуватися на наступний рівень опору на $1,73, що представляє зростання на 20−30% від поточної ціни. Підтримка знаходиться на рівнях $0,92 і $0,65. Важливо триматися вище цих рівнів для підтримки бичачого імпульсу. З огляду на недавні сильні результати, XRP може продовжити зростання, якщо подолає рівні опору.

Cardano (ADA)

Cardano (ADA) продемонстрував значний ріст нещодавно. За останні шість місяців його ціна зросла на 175,24%. Лише за останній місяць ADA зріс на 84,69%. Однак за минулий тиждень відбулося незначне коригування з ціною -4,63%, що вказує на короткострокову волатильність.

Наразі ціна варіюється між $1,06 і $1,33, тримаючись поруч із 10-денною простою ковзаючою середньою на рівні $1,15 і вище за 100-добову середню на рівні $1,08. Індекс відносної сили на рівні 56,49 та стохастичний індекс на рівні 56,92 вказують на те, що ADA не є перепроданим або надмірно купленим. Рівень MACD 0,0218 вказує на потенційний бичачий сигнал. На основі цих даних ADA може бути готовий до подальшого зростання.

Найближчий рівень опору знаходиться на $1,46. Подолавши його, ADA може орієнтуватися на наступний рівень на $1,73, що означає зростання на 20−30% від поточної ціни. Підтримка знаходиться на рівнях $0,92 і $0,65. Для збереження бичачого тренду важливо утримуватися вище цих рівнів. З огляду на нещодавні сильні результати, ADA може продовжити зростання, якщо подолає опір.

Висновок

Бичаче ралі 2024 року підтримує XRP та ADA, але XYZVerse, поєднуючи спорт і меми, має на меті безпрецедентне зростання та виступає як справжній гейммейкер.

Додаткову інформацію про XYZVerse (XYZ) можна знайти за посиланнями:

Сайт

Джерело: Мінфін
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