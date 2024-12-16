9 грудня 2024 року Unex Bank розширив лінійку кредитних пропозицій для українців, запропонувавши їм кредит готівкою «Сніжний» на лояльних умовах. Пропозиція є тимчасовою та стане у нагоді саме тим з українців, хто попри всі труднощі планує відзначати зимові свята та з цього приводу вирішив зробити собі чи своїй родині коштовний подарунок.
До зимових свят. Unex Bank запустив кредит готівкою за зниженою ставкою
За умовами кредиту можна отримати до 350 000 гривень готівкою, чого вистачить навіть на ремонт оселі. А зважаючи на тривалий строк кредитування — до 49 місяців — обслуговування позики не буде надто обтяжливим для сімейного бюджету.
«Проте головна принада „Сніжного“ — відсоткова ставка. Так, це кредит готівкою, але реальна річна відсоткова ставка за ним, що розрахована за методикою НБУ, становить від 34,7% до 41,1% в залежності від суми та строку кредитування. Це приблизно стільки ж, скільки українські фінустанови пропонують за кредитними картками. Тобто умови кредитування справді лояльні», — розповідає директорка з маркетингу Unex Bank Аліна Компанець.
Оформити кредит готівкою можна у будь-якому відділенні Unex Bank. Але завчасно розрахувати вартість кредиту за обраними параметрами можна в інтерактивному калькуляторі на сайті установи. І одразу після цього залишити заявку на кредит готівкою — за кілька хвилин менеджер банку зателефонує для з’ясування деталей та допоможе дізнатися попереднє рішення.
Кредит готівкою «Сніжний» з лояльними умовами діє тимчасово. Оформити його можна лише до 17 січня 2025 року.
«Ми хочемо дати українцям трохи більше святкового настрою та можливість здійснити бодай матеріальні мрії», — каже Аліна Компанець.
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