Земля можливостей: український чорнозем як один із найбільш стабільних активів під час кризи

2024 рік, третій рік повномасштабного вторгнення, добігає кінця. Попри високу інфляцію та значні виклики, українська економіка втрималась та продемонструвала стійкість. Основні тенденції цього року — сповільнення інфляції, відновлення споживчого попиту та стабільність золотовалютних резервів.

Земля — найцінніший актив української економіки — також у 2024 році зміцнила свої позиції. Лише за перші дев’ять місяців року капіталізація ринку землі сільськогосподарського призначення зросла на ₴332 млрд, що свідчить про зростання попиту та довіри до активу.

Уряд вже виділив понад ₴6 мільярдів на аграрний сектор у 2025 році, свій вибір зробили й підприємці — 18% українських СЕО (згідно з результатами опитування спільноти українських власників бізнесів CEO Club Ukraine) вже обрали інвестиції в землю як безпечний спосіб зберегти та збільшити свій капітал.

Про інвестиції, на які можна покладатися навіть під час війни, розповідають експерти сервісу земельних інвестицій Zeminvest.

Перша українська платформа для земельних інвестицій

Ринок земель сільськогосподарського призначення відкрився лише три роки тому, а в червні 2024 вже була створена перша в Україні онлайн-платформа для інвестування в землю — Zeminvest. Станом на 1 грудня 2024 року на платформі вже зареєстровано понад 800 нових користувачів.

Цей сервіс по-справжньому інноваційний, адже дає можливість інвесторам в режимі реального часу, не виходячи з офісу, управляти своїми земельними активами — від процесу купівлі-продажу до моніторингу стану та дохідності. Окрім зручного інтерфейсу, Zeminvest пропонує інтеграцію з геоінформаційними системами (ГІС), що дозволяє користувачам переглядати свої земельні ділянки на карті та ефективно керувати ними без залучення посередників. Це забезпечує максимальну прозорість та спрощує процеси моніторингу та прийняття рішень.

Найкраща реклама — конкретні цифри

🔻 Основна тенденція року — зростання кількості інвесторів

За 2024 рік Zeminvest привабила понад 200 нових інвесторів та досягла позначки в 100 постійних користувачів платформи щомісячно. Це говорить про постійне зростання інтересу до земельних інвестицій

🔻 Доходи та капіталізація

З 2021 по 2024 рік Zeminvest виплатили 24 мільйони гривень пасивного доходу, включно з доходами за активи, розташовані на тимчасово окупованих територіях. Гарантована капіталізація для клієнтів Zeminvest становить 8% річних протягом перших трьох років перебування в інвестиції, а середня потенційна капіталізація досягла позначки 20% річних. Це привабливий актив для інвесторів, що шукають надійні варіанти примноження власного капіталу.

🔻 Розмір земельного банку

На сьогодні в інвестиційних портфелях партнерів Zeminvest перебуває 3850 гектарів землі, а земельний банк щотижня поповнюється на 10−50 гектарів, що свідчить про високий темп зростання та появу нових можливостей для інвестицій.

🔻 Зміни в середньому чеку інвестицій

Середній чек для інвестицій у землі в регіонах, близьких до лінії фронту, знизився протягом року до 200 000 грн, що робить такий тип інвестування більш доступним. Водночас середній чек для земель в центральних та західних областях України зріс на 30%, досягнувши позначки 400 000 грн.

🔻 Співпраця з агрохолдингами

На сьогодні Zeminvest працює з найбільшими агрохолдингами України: Kernel, Agroprosperis, МХП, ТАС-Агро, Епіцентр Агро, AGR Group, Нібулон, Ukrlandfarming, АСТ, Астарта-Київ, HarvEast, Swiss Sustainable Agricultural Holding Агро та великими фермерськими господарствами. Компанія ретельно відбирає ділянки для земельного банку інвесторів, надаючи перевагу тим, де стабільно зростає орендна плата, а паї є високоліквідними.

Вибір року

Сервіс земельних інвестицій Zeminvest має визнання не лише серед своїх партнерів (інвесторів), але й на всеукраїнському рівні. Два роки поспіль, у 2023 та 2024 роках, компанія стала переможцем бізнес-премії «Вибір року» в категорії у номінації «Сервіс земельних інвестицій».

«Головним фактором нашого успіху є віра в майбутнє України. Також важливу роль відіграє наш неймовірний колектив, згуртований навколо спільного бачення завтрашнього дня та майбутнього „Zeminvest“, частиною якого є кожен із нас. І, безумовно, це віра в нас наших друзів і партнерів — наших інвесторів, які кожного разу доводять, що ми разом робимо спільну справу, об'єднану однаковими цінностями і баченням майбутнього» — зазначає співзасновник компанії Олександр Чорний.

Що далі?

2024-й довів, що інвестиції в сільськогосподарські землі є не лише способом захисту капіталу, але й можливістю для стабільного його примноження навіть у важкі часи.

«Ми плануємо розширення та утримання лідерських позицій у галузі, — продовжує Олександр Чорний. — Постійно працюємо над покращенням якості наших послуг і впровадженням нових продуктів. Окрім того, продовжуватимемо нашу просвітницьку місію — переконувати українців у доцільності інвестування в сільськогосподарську землю саме зараз, щоб отримати максимальну вигоду в майбутньому».

Попереду нові виклики, але вже зараз зрозуміло, що ринок земельних інвестицій продовжить розвиватися, а земля залишатиметься одним із найбільш стабільних активів, який дозволяє інвесторам дивитися у майбутнє з оптимізмом.