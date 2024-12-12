Sense Bank запускає «Сімейну картку» для спільного користування рахунками

Sense Bank оголосив про запуск нового функціоналу у своєму цифровому застосунку —« Сімейна картка ». Відтепер у Sense SuperApp клієнти можуть випустити додаткову картку до свого банківського рахунку, щоб ним могли користуватися їхні рідні та близькі.

Новий функціонал доступний у Sense SuperApp для всіх нових і діючих клієнтів, які мають рахунки за картками: Caméléon, RED, White, Black, Graphite, ATБ від Sense Bank.

У банку зазначають, що «Сімейна картка» дозволяє клієнтам Sense Bank спільно керувати сімейним бюджетом і користуватися кредитним лімітом, здійснювати покупки, а також отримувати ще більше категорій кешбеку за програмою лояльності. Відтепер кожен член Sense-сім'ї буде мати свій окремий бонусний рахунок у Cashʼu Club з власним вибором категорій та лімітом у 500 бонусів, а із сімейною карткою АТБ кожен додатково отримує ще +2%.

Членкиня правління, директорка блоків ІТ та роздрібного бізнесу Sense Bank Інна Тютюн підкреслила, що «Сімейна картка» розширить можливості користувачів. «Наша стратегічна мета — створити екосистему на базі Sense SuperApp, щоб клієнти могли усією сімʼєю закривати свої фінансові потреби безшовно в одному мобільному застосунку. Запуск „Сімейної картки“ — це ще один крок у цьому напрямі. Відтак клієнтам не потрібно сплачувати комісію, поповнюючи картку своїх близьких кредитними коштами, або здійснювати міжнародні перекази, якщо хтось з рідних знаходиться за кордоном. „Сімейна картка“ надає спільний доступ до рахунку, що вигідно, зручно та значно економить час».

Випустити ще одну диджитал-картку до свого рахунку можна повністю онлайн у Sense SuperApp. Для цього потрібно:

1. зайти у розділ «Продукти» та натиснути на кнопку «Створити Sense-сім'ю». Або обрати відповідну опцію безпосередньо у меню тієї картки, до якої потрібно випустити сімейну версію.

2. виконати вказівки на екрані, зокрема ввести номер телефону, дату народження та ім'я нового члена Sense-сім'ї, після чого цифровий банк згенерує запрошення у вигляді посилання та QR-коду, яким можна поділитися будь-яким зручним способом.

Також у релізі Sense Bank йдеться, що підключати до «Сімейної картки» можна не лише членів родини, але будь-кого старше за 14 років (до 5 людей загалом). Відкривши додаткову картку для нового клієнта, власник рахунку та підключений користувач отримують по 100 бонусів Cash’u Club.

Нагадаємо, раніше державний Sense Bank заявив про відкриття нової категорії кешбеку «Доступні ціни». Першим партнером у цій категорії стала мережа мультимаркетів «Аврора» та онлайн-магазини AVRORA.UA.