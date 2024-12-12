Фінляндія блокує продаж нерухомості росіянам

Міністерство оборони Фінляндії заявило, що заблокувало сім угод з нерухомістю за участю двох російських покупців на тій підставі, що дозвіл на придбання може загрожувати національній безпеці країни. Про це повідомляє Reuters.

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Гельсінкі деякий час намагається обмежити купівлю російськими громадянами нерухомості поблизу стратегічних місць на основі існуючих правил, заблокувавши три угоди у жовтні 2023 року та ще три — в січні цього року.

«Міністерство оборони ретельно перевіряє історію кожного покупця нерухомості з-за меж ЄС та ЄЕЗ», — сказав міністр оборони Антті Хакканен, маючи на увазі Європейський Союз та Європейську економічну зону, до якої також входять Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.

Останні рішення стосуються однієї власності в Паргасі на узбережжі південної Фінляндії та п’яти об'єктів у Кокемакі на південному заході країни.

Обидві особи, які уклали угоди, були приватними особами з російським громадянством.

Відносини між Фінляндією та сусідньою росією загострилися після повномасштабного вторгнення рф в Україну у 2022 році, що спонукало Гельсінкі приєднатися до військового альянсу НАТО.