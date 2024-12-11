BYDFi приєдналася до CODE VASP, просуваючи регуляторні ініціативи в Кореї

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 грудня 2024, 16:50

BYDFi приєдналася до CODE VASP, просуваючи регуляторні ініціативи в Кореї

27 листопада 2024 року BYDFi оголосила про свій офіційний вступ до альянсу CODE VASP Південної Кореї, що стало важливим кроком у її глобальному шляху до дотримання нормативних вимог.

Партнерство включає успішну інтеграцію з рішенням для дотримання Правила подорожей, що забезпечує відповідність нормативним стандартам Південної Кореї для криптовалютних транзакцій. CODE офіційно привітала участь BYDFi, опублікувавши про це повідомлення. Цей важливий момент відображає велику увагу BYDFi до дотримання нормативних вимог і рішучі дії компанії, а також знаменує собою поступовий прогрес криптоіндустрії на шляху до прозорішого, безпечнішого та надійнішого майбутнього.

CODE VASP: Основна сила для дотримання нормативних вимог у Кореї

CODE VASP, заснований трьома найбільшими криптовалютними біржами Кореї — Bithumb, Coinone і Korbit, є єдиною галузевою платформою в Кореї, орієнтованою на дотримання «Правил подорожей». Альянс прагне надати технічну підтримку постачальникам послуг віртуальних активів (VASPs) для повного дотримання вимог Глобальних Правил подорожей, встановлених Робочою групою з фінансових заходів (FATF), відповідаючи суворим стандартам по боротьбі з відмиванням грошей (AML) і фінансуванням тероризму (CFT).

Інтегруючи сервіси BYDFi дотримання нормативних вимог від VerifyVASP, BYDFi діє відповідно до жорстких регуляцій, встановлених Південною Кореєю в рамках 《Закону про Reporting and Using Specific Financial Transaction Information》. Цей крок покращить безпеку та прозорість трансферів активів між платформами та зміцнить позиції BYDFi як безпечної платформи, що відповідає нормативним вимогам.

Офіційні аналітичні матеріали BYDFi: чому вступ до альянсу CODE має значення

Майкл, співзасновник BYDFi, підкреслив важливість цього партнерства:

«Після року старанної роботи ми з радістю повідомляємо про успішну інтеграцію з рішенням для дотримання нормативних вимог CODE VASP. Цей етап гарантує, що BYDFi повністю відповідає останнім нормативам по боротьбі з відмиванням грошей (AML) у Південній Кореї, що є значним кроком у нашій глобальній стратегії відповідності. Ця співпраця не тільки зміцнює нашу платформу, а й підвищує безпеку користувачів, підкреслюючи нашу прихильність наданню першокласного досвіду в криптовалютній торгівлі».

Це важливий етап для BYDFi в її проактивному підході до дотримання нормативних вимог та інновацій. Біржа прагне надати безпечну та прозору платформу для торгівлі з урахуванням потреб ринку Південної Кореї.

BYDFi: Інновації для безпечного майбутнього криптовалют

Визнана Forbes однією з 10 найкращих світових криптовалютних бірж, BYDFi надає доступ до більш ніж 600 токенів і підтримує маржинальну торгівлю з плечем до 1:200. Інтеграція з популярними платіжними провайдерами, як-от Banxa, Transak і Mercuryo, полегшує процес купівлі криптовалют, роблячи його зручним і економічно ефективним для користувачів із різним досвідом.

Функція «Копітрейдинг BYDFi», яку незабаром запустять, дає змогу користувачам слідувати й відтворювати стратегію топ-трейдера всього одним кліком, щоб оптимізувати інвестиції та досягти максимальних результатів. Продовжуючи розробляти інноваційні функції і завжди дотримуючись філософії, орієнтованої на користувача, BYDFi виходить на передній план серед світових лідерів у галузі безпечних, надійних і розумних рішень для криптовалютної торгівлі.

Зв’язатися з BYDFi

Для запитів та підтримки ви можете зв’язатися з нами за наступними контактами:

Веб-сайт: bydfi.com

Електронна пошта служби підтримки: CS@bydfi.com

Ділове партнерство: BD@bydfi.com

Запити ЗМІ: media@bydfi.com

Залишайтеся на зв’язку з BYDFi через наші соціальні мережі:

Twitter: twitter.com/BYDFi

LinkedIn: linkedin.com/company/BYDFi

Facebook: facebook.com/BYDFiOfficial

Telegram: t.me/BYDFiEnglish

YouTube: youtube.com/@BYDFiOfficial

Звертайтеся за допомогою, співпрацею або останніми оновленнями!

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає zevs1 и 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами