BYDFi приєдналася до CODE VASP, просуваючи регуляторні ініціативи в Кореї

Партнерство включає успішну інтеграцію з рішенням для дотримання Правила подорожей, що забезпечує відповідність нормативним стандартам Південної Кореї для криптовалютних транзакцій. CODE офіційно привітала участь BYDFi, опублікувавши про це повідомлення. Цей важливий момент відображає велику увагу BYDFi до дотримання нормативних вимог і рішучі дії компанії, а також знаменує собою поступовий прогрес криптоіндустрії на шляху до прозорішого, безпечнішого та надійнішого майбутнього.

CODE VASP: Основна сила для дотримання нормативних вимог у Кореї

CODE VASP, заснований трьома найбільшими криптовалютними біржами Кореї — Bithumb, Coinone і Korbit, є єдиною галузевою платформою в Кореї, орієнтованою на дотримання «Правил подорожей». Альянс прагне надати технічну підтримку постачальникам послуг віртуальних активів (VASPs) для повного дотримання вимог Глобальних Правил подорожей, встановлених Робочою групою з фінансових заходів (FATF), відповідаючи суворим стандартам по боротьбі з відмиванням грошей (AML) і фінансуванням тероризму (CFT).

Інтегруючи сервіси BYDFi дотримання нормативних вимог від VerifyVASP, BYDFi діє відповідно до жорстких регуляцій, встановлених Південною Кореєю в рамках 《Закону про Reporting and Using Specific Financial Transaction Information》. Цей крок покращить безпеку та прозорість трансферів активів між платформами та зміцнить позиції BYDFi як безпечної платформи, що відповідає нормативним вимогам.

Офіційні аналітичні матеріали BYDFi: чому вступ до альянсу CODE має значення

Майкл, співзасновник BYDFi, підкреслив важливість цього партнерства:

«Після року старанної роботи ми з радістю повідомляємо про успішну інтеграцію з рішенням для дотримання нормативних вимог CODE VASP. Цей етап гарантує, що BYDFi повністю відповідає останнім нормативам по боротьбі з відмиванням грошей (AML) у Південній Кореї, що є значним кроком у нашій глобальній стратегії відповідності. Ця співпраця не тільки зміцнює нашу платформу, а й підвищує безпеку користувачів, підкреслюючи нашу прихильність наданню першокласного досвіду в криптовалютній торгівлі».

Це важливий етап для BYDFi в її проактивному підході до дотримання нормативних вимог та інновацій. Біржа прагне надати безпечну та прозору платформу для торгівлі з урахуванням потреб ринку Південної Кореї.

BYDFi: Інновації для безпечного майбутнього криптовалют

Визнана Forbes однією з 10 найкращих світових криптовалютних бірж, BYDFi надає доступ до більш ніж 600 токенів і підтримує маржинальну торгівлю з плечем до 1:200. Інтеграція з популярними платіжними провайдерами, як-от Banxa, Transak і Mercuryo, полегшує процес купівлі криптовалют, роблячи його зручним і економічно ефективним для користувачів із різним досвідом.

Функція «Копітрейдинг BYDFi», яку незабаром запустять, дає змогу користувачам слідувати й відтворювати стратегію топ-трейдера всього одним кліком, щоб оптимізувати інвестиції та досягти максимальних результатів. Продовжуючи розробляти інноваційні функції і завжди дотримуючись філософії, орієнтованої на користувача, BYDFi виходить на передній план серед світових лідерів у галузі безпечних, надійних і розумних рішень для криптовалютної торгівлі.

