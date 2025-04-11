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11 квітня 2025, 19:02

Finance.ua розігрує 10 сертифікатів по 1000 грн на пальне

Finance.ua Страхування не чекає особливої нагоди, ми вирішили подарувати підписниками нашого каналу «Finance.ua — онлайн-страхування» аж 10 сертифікати від WOG на пальне номіналом 1000 гривень.

Finance.ua Страхування не чекає особливої нагоди, ми вирішили подарувати підписниками нашого каналу «Finance.ua — онлайн-страхування» аж 10 сертифікати від WOG на пальне номіналом 1000 гривень.►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини1 переможець = 1 сертифікатДля участі у розіграші потрібно:Бути підписаним на канал «Finance.ua — онлайн-страхування«Натиснути кнопку «Взяти участь» під постом у каналіКоли визначимо переможців?

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

1 переможець = 1 сертифікат

Для участі у розіграші потрібно:

  1. Бути підписаним на канал «Finance.ua — онлайн-страхування«
  2. Натиснути кнопку «Взяти участь» під постом у каналі

Коли визначимо переможців?

Результати розіграшу будуть опубліковані 18.04. Офіційні умови за посиланням.

Переможців рандомно обере телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку.

🚘 Не зволікай — участь простіша, ніж заправка! Запроси друзів і вигравай пальне 🔋

Взяти участь.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
11 квітня 2025, 19:12
#
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