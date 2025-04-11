Finance.ua Страхування не чекає особливої нагоди, ми вирішили подарувати підписниками нашого каналу «Finance.ua — онлайн-страхування» аж 10 сертифікати від WOG на пальне номіналом 1000 гривень.
11 квітня 2025, 19:02
Finance.ua розігрує 10 сертифікатів по 1000 грн на пальне
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
1 переможець = 1 сертифікат
Для участі у розіграші потрібно:
- Бути підписаним на канал «Finance.ua — онлайн-страхування«
- Натиснути кнопку «Взяти участь» під постом у каналі
Коли визначимо переможців?
Результати розіграшу будуть опубліковані 18.04. Офіційні умови за посиланням.
Переможців рандомно обере телеграм-бот. Переможці повинні будуть надати свої дані для зв’язку.
🚘 Не зволікай — участь простіша, ніж заправка! Запроси друзів і вигравай пальне 🔋
Джерело: Мінфін
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