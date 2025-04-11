Бізнес просить Єврокомісію зберегти «торговельний безвіз» для України

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) 11 квітня звернулася з листом до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн і єврокомісарів, благаючи продовжити безбар'єрну торгівлю з ЄС після 5 червня 2025 року, адже її скасування загрожує Україні серйозними збитками. Про це йдеться в заяві ЕВА.

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Значення для експорту

«Продовження дії торговельного безвізу є надзвичайно важливим для українського зернового сектору», — підкреслює ЕВА. Автономні торговельні заходи ЄС стали опорою для експортерів, особливо в зерновій галузі, допомагаючи долати логістичні труднощі й перебої в ланцюгах постачання через війну.

Наслідки зупинки

Асоціація попереджає: невизначеність після 5 червня ускладнює бізнес-планування, ставить під удар комерційні контракти й операційну стабільність. «Для деяких членських компаній асоціації скасування „торговельного безвізу“ може означати припинення діяльності або навіть закриття підприємств. Це зрештою може поставити під загрозу доступність базових продуктів для споживачів і продовольчу безпеку на регіональному та глобальному рівнях», — зазначають у заяві.

Мета звернення

ЕВА закликала Єврокомісію вжити заходів для пролонгації режиму. «Це рішення є критично важливим для підтримки українського аграрного сектору та забезпечення економічної стійкості України для її подальшої інтеграції до європейського торговельного простору», — наголошують у повідомленні.