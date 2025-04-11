Конгрес США пом'якшив нагляд за платіжними сервісами техгігантів

Палата представників США підтримала Сенат у скасуванні правила Бюро з фінансового захисту споживачів (CFPB), яке дозволяло б регулятору контролювати платіжні додатки техгігантів, таких як Apple, Google, Amazon, PayPal, Venmo, Block і Zelle. Про це інформує Finextra.

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Рішення Конгресу

Голосування пройшло за партійними лініями, і резолюція, ухвалена за Законом про перегляд Конгресу, постановила, що «таке правило не матиме жодної сили та дії». Документ чекає на підпис президента Трампа після схвалення обома палатами.

Що втратили

Правило CFPB, затверджене наприкінці 2024 року, мало зрівняти великі небанківські компанії з банками й кредитними спілками під наглядом регулятора, забезпечуючи дотримання федерального законодавства. Окрім згаданих гігантів, воно торкнулося б X, яка цього року планує запустити платіжні послуги.