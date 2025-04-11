Пенсійні фонди США втратили $169 млрд через дії Трампа

25 найбільших державних і місцевих пенсійних фондів США втратили $169 млрд на публічних акціях через оголошення Дональдом Трампом нових мит, що спричинило різке падіння ринків. Про це повідомляє Bloomberg, передає Forbes.

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Масштаб втрат

За звітом Equable Institute, збитки накопичилися за чотири торгові дні — з 3 по 8 квітня — після заяви про глобальні тарифи. За 2025 рік ці фонди вже втратили близько $249 млрд. Установа зазначила, що загальні втрати для всієї пенсійної системи США можуть бути «значно вищими».

Нагадаємо

Днями Трамп повідомив, що ухвалив рішення підвищити мита на китайські товари до 125%.

Для країн, які не відповіли на раніше оголошене для них підвищення тарифів, дія нових мит призупинена на 90 днів. Припинення торкнулося більшості торгових партнерів США в Азії.

CNBC зазначав, що США були готові переглянути свою позицію щодо підвищення мит на китайські товари, якби Китай відмовився від мит у відповідь на американські товари. Однак у Пекіні заявляли, що не збираються йти на поступки.

Після цього Китай вирішив підвищити мита на продукцію США із 34% до 84% з 10 квітня.