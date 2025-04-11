До закриття міжбанку курс долара впав на 9 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу. Євро зросло на 18 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.
11 квітня 2025, 17:25
Курс валют на вечір 11 квітня: євро на міжбанку наближається до 47 грн
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Відкриття 11 квітня
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Закриття 11 квітня
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Зміни
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41,42/41,45
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41,33/41,38
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9/7
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46,74/46,76
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46,92/46,96
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18/20
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,10−41,70 грн. Євро купують за 46,10 грн, а продають за 47,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,00−41,15, євро — 45,50−45,95 грн.
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Джерело: Мінфін
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