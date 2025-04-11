Головне за тиждень: тарифна війна, інфляція й падіння гривні

Інфляція в Україні у березні 2025 року зросла до 1,5%, у річному вимірі ціни прискорились до 14,6%. Базова інфляція в березні порівняно із лютим 2025 року становила 1,4%, з початку року — 3,4%. У річному вимірі базова інфляція зросла за підсумками минулого місяця до 12,4%.

Мита США на товари з Китаю фактично становлять 145% — Білий дім

Ставка мита США на імпорт з Китаю тепер фактично становить 145%.

Китай підняв мита на американські товари до 125% у відповідь Трампу

З 12 квітня Китай збільшить мита на всі товари зі США з 84% до 125%, заявило Міністерство фінансів країни у відповідь на тарифну політику Дональда Трампа.

Мінфін у першому кварталі залучив понад 103 мільярди гривень від продажу ОВДП

У березні 2025 року Міністерство фінансів України залучило від випуску державних облігацій 47,3 млрд грн в еквіваленті: 30,4 млрд грн; $201 млн та 191 млн євро.

Міжнародні резерви у березні зросли на 5,6%

Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42 380,0 млн. У березні вони зросли на 5,6%. Така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого.

Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро з доходів від зморожених російських активів

У середу, 9 квітня, Україна отримала третій транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Гривня оновила мінімум у парі з євро