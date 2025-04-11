ДПС прагне змінити податкове законодавство для мобілізованих ФОПів

Державно податкова служба пропонує збільшити до 180 днів термін подання після демобілізації самозайнятою особою заяви на звільнення від сплати податків після демобілізації. Про це повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

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«Сьогодні на захист країни стало чимало фізичних осіб — підприємців. Тим, хто на війні, звичайно, не до податкових питань. Мобілізовані ФОП, які не подали заяву до податкової, продовжують щомісяця отримувати податкові нарахування. І нерідко стають боржниками», — зазначив він.

Діюче законодавство передбачає, що мобілізовані ФОП звільняються від сплати та подання звітності з ПДФО, єдиного податку та військового збору на весь період служби.

Для цього після демобілізації вони мають подати до податкової заяву та копію військового квитка або іншого документа про призов. На це відводиться лише 10 днів. Але вкластися в такі строки вкрай важко.

«ДПС пропонує збільшити цей термін до 180 днів. Цього часу має бути достатньо, щоб наші захисники після демобілізації - особливо якщо потрібне лікування — змогли без зайвого стресу й поспіху зібрати та подати всі необхідні документи», — додав голова ДПС.

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Податкова служба також ініціює низку інших змін:

Пропонується передбачити, що авансові внески з єдиного податку та військового збору не нараховуються мобілізованому ФОП починаючи з місяця, в якому податковою отримано інформацію, про мобілізацію до місяця демобілізації.

Податки і штрафи, нараховані за цей період, мають бути скасовані.

Якщо мобілізований ФОП не встиг виконати податкові обов’язки у визначені терміни чи не подав заяву — він може бути звільнений від відповідальності, якщо зробить це протягом 180 днів після скасування воєнного стану.

Разом з тим, податкові зобов’язання за період служби нараховуються в повному обсязі, якщо самозайнята особа не подала заяву та не скористалася правом на звільнення.