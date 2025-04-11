Українців можуть очікувати нові податки: Гетманцев попередив про проблеми з бюджетом на 2026 рік

Наповнення державного бюджету України у 2025 році йде за планом, однак у 2026 році лишається невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, тому податкова база може бути переглянута. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025, передає Інтерфакс-Україна.

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«Ми впевнені в одержанні понад $38 млрд допомоги від зовнішніх джерел (у 2025 році, — редю)… Але 2026 рік трішки інший. Там є набагато більше невпевненості, розрив на сьогодні в зовнішньому фінансуванні, який не може бути перекритий за рахунок внутрішніх джерел», — сказав Гетманцев.

За словами голови комітету, у 2025 році податкову базу точно не переглядатимуть.

«Щодо 2026 року будемо намагатися також не переглядати і зробимо все, щоб перекрити за рахунок інших джерел надходження», — зазначив він.

Гетманцев вважає, що перш ніж розглядати підвищення податків, держава має повністю використати потенціал детінізації економіки. Лише в цьому році податкові надходження від детінізації очікуються на рівні $4 млрд проти отриманих торік $2,5 млрд.

Також додаткові резерви можливі через облігації внутрішньої державної позики, зокрема за рахунок високої банківської ліквідності та ресурсів місцевих бюджетів, зазначив очільник фінкомітету Ради.

Крім того, за його словами, важливим джерелом є бюджетна економія. Водночас Гетманцев наголосив, що на початку року багато програм навіть не були затверджені, що свідчить про неефективність та безгосподарність окремих міністерств.

«Такі програми, я гадаю, треба скасовувати повністю, перерозподіляти ці кошти, а також перерозподіляти кошти від тих програм, які є неефективними, на кшталт кешбеку», — додав він.

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року набрав чинності закон 4015-IX (законопроєкт № 11416-д) про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану, який передбачає підвищення з 1 січня 2025 року військового збору з 1,5% до 5%.