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11 квітня 2025, 17:11

Українців можуть очікувати нові податки: Гетманцев попередив про проблеми з бюджетом на 2026 рік

Наповнення державного бюджету України у 2025 році йде за планом, однак у 2026 році лишається невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, тому податкова база може бути переглянута. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на Business Wisdom Summit 2025, передає Інтерфакс-Україна.

Наповнення державного бюджету України у 2025 році йде за планом, однак у 2026 році лишається невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні, тому податкова база може бути переглянута.
Фото: НБУ

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«Ми впевнені в одержанні понад $38 млрд допомоги від зовнішніх джерел (у 2025 році, — редю)… Але 2026 рік трішки інший. Там є набагато більше невпевненості, розрив на сьогодні в зовнішньому фінансуванні, який не може бути перекритий за рахунок внутрішніх джерел», — сказав Гетманцев.

За словами голови комітету, у 2025 році податкову базу точно не переглядатимуть.

«Щодо 2026 року будемо намагатися також не переглядати і зробимо все, щоб перекрити за рахунок інших джерел надходження», — зазначив він.

Гетманцев вважає, що перш ніж розглядати підвищення податків, держава має повністю використати потенціал детінізації економіки. Лише в цьому році податкові надходження від детінізації очікуються на рівні $4 млрд проти отриманих торік $2,5 млрд.

Також додаткові резерви можливі через облігації внутрішньої державної позики, зокрема за рахунок високої банківської ліквідності та ресурсів місцевих бюджетів, зазначив очільник фінкомітету Ради.

Крім того, за його словами, важливим джерелом є бюджетна економія. Водночас Гетманцев наголосив, що на початку року багато програм навіть не були затверджені, що свідчить про неефективність та безгосподарність окремих міністерств.

«Такі програми, я гадаю, треба скасовувати повністю, перерозподіляти ці кошти, а також перерозподіляти кошти від тих програм, які є неефективними, на кшталт кешбеку», — додав він.

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року набрав чинності закон 4015-IX (законопроєкт № 11416-д) про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану, який передбачає підвищення з 1 січня 2025 року військового збору з 1,5% до 5%.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
+63
TAN72
TAN72
11 квітня 2025, 17:35
#
Зарплаты и премии чинушам и воинам в тылу со звездами уменьшить и хватит на всё.
+
+37
zevs1
zevs1
11 квітня 2025, 17:36
#
Готовят почву для очередного грабежа Украинцев.
+
+37
agsmith15
agsmith15
11 квітня 2025, 17:51
#
Каких реформ вам еще не хватает?
+
+9
korvin29
korvin29
11 квітня 2025, 17:57
#
Значит будет грандиозный девал, как обычно попытаются решить все проблемы за счет пересичных украинцев.
+
0
Три літри
Три літри
11 квітня 2025, 17:59
#
Знов клікбейт, гортаємо далі…
+
+9
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
11 квітня 2025, 18:20
#
Гетьманцевы строят ЭԞΟHΟϺИԞУ ДΟҖИͲИЯ.

Потому вместо того чтоб получать с роста ВВП они пытаются выломать руки людям , а это приводит к падению ввп и так замкнутый круг .
+
0
Mini Mi
Mini Mi
11 квітня 2025, 18:37
#
Чтобы корова давала больше молока и метле ела ее нужно больше доить и меньше кормить.
+
0
Aleksandr09
Aleksandr09
11 квітня 2025, 20:19
#
Запишите в счет «редкоземельных». А вообще странно, что даже конфискованные «%» от росс активов дают нам( правительству)в долг.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 квітня 2025, 20:56
#
Влада любої країни робить усе, щоб її громадяни ставали біднішими. Такі реалії сьогодення. Ткніть пальцем на карту в любу країну і не промахнетись. І це буде продовжуватися до тих пір, доки люди не усвідомлять на кого працює влада і, відповідно, проти кого.
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