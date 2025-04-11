Гривня оновила мінімум у парі з євро

Національний банк України зафіксував офіційний курс гривні до долара на понеділок, 14 квітня, на рівні 41,3879 грн/$, що вказує на її незначне зміцнення порівняно з 41,4031 грн/$ у п’ятницю, тоді як до євро вона впала до рекордно низького показника.

Євро б'є рекорди

Курс гривні до євро обвалився до 46,9153 грн/€ — нового історичного мінімуму. Попередній рекорд був 19 вересня минулого року — 46,2396 грн/€. Це пов’язане з глобальним зростанням євро, яке сягнуло 1,1360 долара — найвищого рівня за три роки — на тлі падіння долара США та юаня через торговельну війну.

Долар слабшає

Гривня дещо зміцнилася до долара після міжбанківських торгів. Хоча 13 січня вона падала до історичного дна в 42,2841 грн/$, нинішнє значення — 41,3879 грн/$ — свідчить про легке відновлення.