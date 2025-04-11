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11 квітня 2025, 18:35

Україна отримала $50 мільйонів від Світового банку за проєктом у сфері охорони здоров’я THRIVE

Україна отримала $50 млн від Світового банку в рамках виконання проєкту у сфері охорони здоров’я «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Україна отримала $50 млн від Світового банку в рамках виконання проєкту у сфері охорони здоров’я «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE).
Фото: pixabay.com

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Умовою отримання зазначених коштів було підвищення рівня капітаційної ставки первинної медичної допомоги (оплата за обслуговування одного пацієнта, що подав декларацію про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу) щонайменше до 825 грн.

Так, відповідно до рішення уряду від грудня 2024 року капітаційна ставка на 2025 рік становить 844,4 грн замість 786,65 грн у 2024 році.

Мета проєкту — надання допомоги уряду України у покращенні Програми медичних гарантій (ПМГ) для створення надійної системи охорони здоров’я.

THRIVE є одним із проєктів, що впроваджуються із використанням фінансового інструменту PforR, який передбачає досягнення показників, за верифікації яких Україна залучатиме визначені відповідними угодами кошти.

Нагадаємо

Угода про позику та угода про фінансування на загальну суму $449 млн були підписані 10 грудня 2024 року. У 2024 році Україна вже отримала $220 млн, які передбачені угодою про позику (100% виділених коштів).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
dsf21
dsf21
11 квітня 2025, 20:55
#
Будущие рабы должны дожить хотя бы до 18.
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