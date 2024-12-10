В Україні запустили рейтинг банків за кількістю ІТ-спеціалістів

Редакція DOU запускає рейтинг банків за кількістю ІТ-спеціалістів. До нього потрапили банки, які працюють в Україні. Наразі в рейтингу 15 учасників.

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«У таблиці вони впорядковані за кількістю технічних спеціалістів в ІТ-командах. Крім цього, ми зібрали інформацію про розташування офісів, ключові напрями розвитку технологій. Також розпитали про специфіку роботи айтівців у банках і плани на розвиток і найм у майбутньому році», — йдеться у повідомленні.

Рейтинг очолив Приватбанк, а на другому й третьому місцях Райффайзен Банк та ПУМБ.