Редакція DOU запускає рейтинг банків за кількістю ІТ-спеціалістів. До нього потрапили банки, які працюють в Україні. Наразі в рейтингу 15 учасників.
10 грудня 2024, 14:56
В Україні запустили рейтинг банків за кількістю ІТ-спеціалістів
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«У таблиці вони впорядковані за кількістю технічних спеціалістів в ІТ-командах. Крім цього, ми зібрали інформацію про розташування офісів, ключові напрями розвитку технологій. Також розпитали про специфіку роботи айтівців у банках і плани на розвиток і найм у майбутньому році», — йдеться у повідомленні.
Рейтинг очолив Приватбанк, а на другому й третьому місцях Райффайзен Банк та ПУМБ.
Джерело: Мінфін
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