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9 грудня 2024, 19:17

Іноземні банки збільшили прибутки у росії майже на третину

За дев’ять місяців року іноземні банки, які залишаються в Росії, заробили чистого прибутку 210,9 млрд руб. ($2,3 млрд), що на 30% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, йдеться у моніторингу KSE Institute. Попри скорочення їхньої частки в активах банківської системи рф до 2,4%, вони забезпечили 8% від загального прибутку системи.

За дев’ять місяців року іноземні банки, які залишаються в Росії, заробили чистого прибутку 210,9 млрд руб. ($2,3 млрд), що на 30% більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, йдеться у моніторингу KSE Institute.

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У росії загалом продовжують працювати 2223 міжнародні компанії, 1367 скорочують операції, а 452 завершили вихід.

Серед іноземних банків найбільший прибуток отримав Raiffeisenbank — 107,3 млрд руб. (близько $1,2 млрд), що становить 4,08% від загального прибутку банківської системи рф за дев’ять місяців цього року.

Значні доходи також показали ICBC Bank (25,5 млрд руб. або $283 млн), OTP Bank (22,5 млрд руб. або $250 млн), Bank of China (9,9 млрд руб. або $110 млн) і Credit Europe Bank (12 млрд руб. або $133 млн).

За дев’ять місяців щонайменше три великі іноземні банки призупинили діяльність або в процесі виходу з російського ринку: UniCredit, Citigroup та JPMorgan Chase.

Джерело: Мінфін
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