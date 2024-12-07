Національний банк у листопаді застосував до трьох банків та двох небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
7 грудня 2024, 9:20
Нацбанк оштрафував за порушення «фінмону» три банки та дві фінустанови
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Хто отримав штраф
- Банк Альянс — 15,05 млн грн
- Приватбанк — 10 млн грн
- Асвіо Банк — 2,4 млн грн.
ТОВ «Вей Фор Пей» оштрафовано на 15,35 млн грн за належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
ПрАТ «УФГ» оштрафовано на 255 тис. грн за належну перевірку нових клієнтів, а саме нездійснення ідентифікації та верифікації клієнта.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
Може за неналежну?
ПрАТ «УФГ» оштрафовано на 255 тис. грн за належну перевірку нових клієнтів,