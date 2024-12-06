«Приємно, коли ваша цифра зростає»: Financial Times перепросило за критику біткоїна

На тлі подолання біткоїном $100 000, Financial Times опублікувало публічне вибачення за критику першої криптовалюти. Видання роками писало про те, що BTC це не ефективний актив.

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«Вибачте, якщо за останні 14 років ви коли-небудь вирішили не купувати щось через наше висвітлення, а потім ціна на це зросла. Приємно, коли ваша цифра зростає. І вибачте, якщо ви прийняли наш криптоскептицизм за підтримку традиційних фінансів, тому що їх ми теж ненавидимо», — йдеться у повідомленні.

Судячи з допису, на такий крок видання пішло після чисельних коментарів їх читачів, які писали, що FT повинно перепросити за свої публікації.

Вночі на 5 грудня біткоїн подолав позначку $100 тис. Наразі перша криптовалюта торгується на рівні $98 тис.

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