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5 грудня 2024, 14:30

У Sense Bank розповіли, куди варто інвестувати Зимову єПідтримку задля підтримки економіки

В Україні запрацювала ініціатива «Зимова єПідтримка», завдяки якій українці можуть отримати 1 000 гривень допомоги на власну картку Національний кешбек в одному з українських банків, зокрема у державному Sense Bank.

Відтак у Sense Bank розповіли, що наразі понад 100 000 їхніх клієнтів мають спеціальну картку Національний кешбек, відповідно можуть стати учасниками цієї державної програми. Використати кошти можна до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг і мобільного звʼязку, українські ліки й книжки, транспорт, донати на ЗСУ або покупку військових облігацій.

Інна Тютюн, членкиня правління, директорка блоків IT та роздрібного бізнесу Sense Bank, зазначає, що гарний спосіб підтримати економіку держави — інвестувати нараховану допомогу в покупку ОВДП. «Отримані кошти клієнти зможуть витратити зокрема на купівлю ОВДП, що важливо для забезпечення фінансової стабільності країни в умовах війни. А наш цифровий банк Sense SuperApp дозволяє зробити це швидко та зручно, навіть не виходячи із застосунку. До слова, за цей рік через Sense SuperApp та Дію наші клієнти-фізособи вже інвестували в облігації 11,3 млрд грн (в еквіваленті)».

«Зимова єПідтримка» доступна для всіх громадян, які перебувають в Україні, за винятком тимчасово окупованих територій. Крім того, програма призначена не лише для дорослих, а й для дітей. Замовити виплату для кожної своєї дитини може один із батьків через Дію.

Подати заяву на отримання виплати за програмою «Зимова єПідтримка» можна до 28 лютого 2025 року в Дії. У клієнтів без РНОКПП та громадян 65+ буде можливість подати заяву у відділені Sense Bank з 10 грудня 2024 року.

Виплата коштів попередньо очікується протягом 10 робочих днів з дати оформлення заяви.

У банку також нагадують, що відкрити картку Національний кешбек, на яку буде нараховуватися ця державна допомога, можна безкоштовно у цифровому банкуSense SuperApp або в будь-якому відділенні Sense Bank.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Я_ __
Я_ __
5 грудня 2024, 14:51
#
Все супер, лише одне питання, от держава залучила багато мільярдів від продажу овдп, класно, але чому в бюджеті діра на 500 мільярдів утворилася і немає за що військовим було зп виплачувати? Куди кошти з овдп конкретно йдуть? Бо з 10 бригад (котрих влітку ким чен зе називав 14 бригад) лише 2,5 забезпечені зброєю, значить гроші йдуть не на зброю для військових, на зарплату військовим держава перекидає гроші з виплат працівникам держ структур (лікарі, вчителі і тд), а дрони переважно забезпечуються коштами і силами волонтерів, то куди витрачаються кошти з овдп? бо оце «на оборону» це дуже класно звучить, але по факту щось не відчувається взагалі цих мільярдів з військових облігацій.
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