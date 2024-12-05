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5 грудня 2024, 11:01

У листопаді банки в ліквідації успішно реалізували активів на 42,6 мільйона

Протягом листопада у системі Prozorro.Продажі було оголошено 356 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Успішними були 59 аукціонів з продажу активів 7 банків. Сума результативних торгів склала 42,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

Протягом листопада у системі Prozorro.
Фото: НБУ

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З цієї суми 33,8 млн грн надійшло до банків в управлінні Фонду від продажу нерухомого майна та 6,8 млн грн — від продажу земельних ділянок.

Решту суми склали продаж основних засобів (0,9 млн грн), пулу кредитів фізичних осіб (0,8 млн грн) і кредитів фізичних осіб (0,3 млн грн).

Статистика успішних аукціонів за підсумками місяця у розрізі банків:

Успішними або результативними вважаються аукціони, учасники яких подали цінові пропозиції, на основі яких було обрано переможця торгів. Неуспішним вважається аукціон, на якому не було учасників або зареєстровані учасники не надавали цінових пропозицій.

На сьогодні, за результатами успішних аукціонів за листопад, отримано оплату та укладено договори купівлі-продажу активів за 30 лотами на суму 10,5 млн грн.

Окрім того, має відбутись підписання ще одного договору на суму 1,6 млн грн. Кошти за 28 лотів на суму 30,5 млн грн поки очікуються. У разі відмови переможця аукціону перерахувати кошти за лот, він втрачає гарантійний внесок, а право придбати активи переходить наступному учаснику аукціону, якщо такий був.

Також протягом листопада ще 0,02 млн грн банки отримали від безпосереднього продажу активів.

У Фонді нагадали, що одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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