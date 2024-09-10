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10 вересня 2024, 16:23

Гральний бізнес в Україні більш ніж удвічі збільшив сплату податків

Організатори азартних ігор у січні-серпні 2024 року сплатили до бюджету 11,7 млрд грн податків, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Організатори азартних ігор у січні-серпні 2024 року сплатили до бюджету 11,7 млрд грн податків, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Фото: pixabay.com

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«За 8 місяців поточного року маємо збільшення бюджетних надходжень у кілька разів! Так, з початку року гральний бізнес поповнив державну скарбницю на 11,7 млрд гривень, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року», — йдеться в повідомленні.

За даними Гетманцева, у надходженнях головними є податок на прибуток — 63,6% та ПДФО — 35,9%.

За останні 8 місяців податку на прибуток сплачено 7,4 млрд грн податку на прибуток, проти 2,5 млрд грн, які гральний бізнес сплатив за аналогічний період 2023 року.

Збільшилися також надходження від ПДФО: у 2024 році сплачено 4,2 млрд гривень, проти 3,1 млрд гривень у 2023 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
penetrator1963
penetrator1963
10 вересня 2024, 16:37
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Неоднократно был свидетелем того, как солдаты обсуждали всякие онлайн казино, бонусы новорегам, зачитывали рекламную рассылку. так что вот куда бюджетные бабки текут рекой.
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0
paff
paff
10 вересня 2024, 16:53
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А еще солдаты пьют водку, курят сигареты и могут даже курнуть тр**ы.

когда водку будем запрещать?
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