Гральний бізнес в Україні більш ніж удвічі збільшив сплату податків

Організатори азартних ігор у січні-серпні 2024 року сплатили до бюджету 11,7 млрд грн податків, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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«За 8 місяців поточного року маємо збільшення бюджетних надходжень у кілька разів! Так, з початку року гральний бізнес поповнив державну скарбницю на 11,7 млрд гривень, що у 2,1 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року», — йдеться в повідомленні.

За даними Гетманцева, у надходженнях головними є податок на прибуток — 63,6% та ПДФО — 35,9%.

За останні 8 місяців податку на прибуток сплачено 7,4 млрд грн податку на прибуток, проти 2,5 млрд грн, які гральний бізнес сплатив за аналогічний період 2023 року.

Збільшилися також надходження від ПДФО: у 2024 році сплачено 4,2 млрд гривень, проти 3,1 млрд гривень у 2023 році.