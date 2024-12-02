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2 грудня 2024, 17:45

Акції Tesla показали найбільше зростання у листопаді на фондовому ринку

У листопаді ринкова капіталізація Tesla показала найбільший приріст серед провідних світових компаній завдяки очікуванням, що автовиробник виграє від тісних зв'язків гендиректора Ілона Маска з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це пише Reuters.

У листопаді ринкова капіталізація Tesla показала найбільший приріст серед провідних світових компаній завдяки очікуванням, що автовиробник виграє від тісних зв'язків гендиректора Ілона Маска з обраним президентом США Дональдом Трампом.

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Зростання акцій

Акції Tesla зросли на 1,3%, перед відкриттям торгів у понеділок.

Ринкова вартість компанії минулого місяця підскочила на 38,1% до $1,1 трлн на тлі повідомлень про те, що перехідна команда Дональда Трампа планує пом'якшити федеральні норми для самоврядних автомобілів, що може полегшити впровадження автономних транспортних засобів.

Тим часом оптимізм із приводу святкових покупок допоміг підвищити ринкову вартість Walmart на 12,9% до $743,5 млрд після того, як компанія втретє підвищила свій річний прогноз з продажу та прибутку завдяки збільшенню онлайн-і офлайн-покупок.

Ринкова капіталізація JPMorgan Chase зросла на 12,5% до $703 млрд після оголошення, що гендиректор Джеймі Даймон продовжить керувати банком. Також далася взнаки впевненість інвесторів у тому, що політика Трампа сприятливо позначиться на самопочутті кредиторів.

Amazon, Nvidia

Покращення роздрібних продажів підняло ринкову вартість Amazon.com на 11,5% до $2,2 трлн після того, як компанія повідомила про вищі, ніж очікувалося темпи зростання прибутку. Аналогічно, ринкова вартість Visa збільшилася на 8,3% до $617,5 млрд, оскільки стійкі споживчі витрати сприяли сильному квартальному прибутку.

Повідомлення про те, що влада США наказала Taiwan Semiconductor Manufacturing Company призупинити постачання просунутих чіпів до Китаю в рамках заходів з обмеження експорту критичних технологій, спричинили зниження її ринкової капіталізації на 5,1%, до $79,5 млрд.

Ринкова капіталізація Nvidia, визнаним лідером у галузі штучного інтелекту, зросла лише на 3,9%, сповільнившись після збільшення на 9,3% у жовтні, оскільки прогноз зростання виручки не надихнув інвесторів.

Джерело: Мінфін
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