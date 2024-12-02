Tesla та BYD знизили ціни на електромобілі в Китаї

Найбільші виробники електромобілів Tesla та BYD знизили ціни на свої авто у Китаї для стимулювання попиту та досягнення цільових показників у 2024 році. Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо

Tesla пропонує п'ятирічні кредити під 0% та знижку у розмірі 10 000 юанів на свій позашляховик Model Y до кінця грудня.

BYD пропонує знижку від 1 000 до 3 000 юанів на деякі моделі електромобілів.

Незважаючи на те, що продаж електромобілів і гібридів у Китаї отримав імпульс у липні, коли державні субсидії у вигляді обміну старих автомобілів на нові економічні моделі були подвоєні до 20 000 юанів, ринок залишається надконкурентним, зазначає агентство.