Золото впало через зростання долара та фіксацію прибутку

Ціни на золото падають у понеділок після нещодавнього відновлення, втрачаючи майже 1% у понеділок на тлі зміцнення долара та фіксації прибутку, пише Reuters.

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Що відомо

Тим часом інвестори чекають на ключові економічні дані зі США, які можуть дати сигнали про перспективи грошово-кредитної політики ФРС.

Станом на 11:30 спотове золото торгувалося зі зниженням на 0,68%, на рівні $2 635 за унцію. Лютневі ф'ючерси знизилися на 0,83% до $2658.

«Жовтий метал зіткнувся з фіксацією прибутку, оскільки учасники ринку скидають частину премії за геополітичний ризик, а зміцнення долара чинить додатковий тиск», — сказав ринковий стратег IG Йеап Джун Ронг.

Важливі події

Цього тижня буде опубліковано ключові економічні дані зі США, які можуть вплинути на очікування ринку щодо монетарної політики. Серед найбільш значущих звітів — дані про кількість відкритих вакансій у США, звіт про зайнятість ADP та звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі.

Також заплановано виступи кількох чиновників ФРС, включаючи самого Пауелла.

За даними інструменту FedWatch від CME Group, ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у грудні становить 67,1%.

У листопаді ціни на золото впали більш ніж на 3%, що стало найгіршим місячним показником з вересня 2023 року на тлі побоювань, що підвищення тарифів при приході до влади адміністрації Трампа може призвести до тривалішого періоду високих процентних ставок.