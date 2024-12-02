Україна скоротила імпорт електроенергії у листопаді на 9,4%

У листопаді Україна скоротила імпорт електроенергії на 9,4%, у порівнянні з попереднім місяцем, — до майже 165 тис. МВт-год. Про це свідчать дані моніторингу ExPro Electricity.

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Скорочення імпорту

Найбільше обсяг поставок скоротився за угорським та молдовським напрямами — на 44%. Водночас імпорт електроенергії з Польщі виріс вдвічі — до понад 40 тис. МВт-год.

Загалом найбільшу частку у структурі імпорту у листопаді зайняла Словаччина із 33%, на другому місці — Польща — з 25%.