Вірусна AI-монета, яка перевершить Polkadot і Polygon на 7500% до 2025 року

Нова криптовалюта, створена на основі штучного інтелекту, викликає справжній ажіотаж на цифровому ринку. Експерти прогнозують, що вона може обійти таких відомих гравців, як Polkadot і Polygon. Завдяки прогнозованому зростанню на вражаючі 7500% до 2025 року ця монета викликає великий інтерес серед інвесторів і технологічних ентузіастів.

Передпродаж CYBRO перевищив $5,5 мільйона: Унікальна інвестиційна можливість у DeFi

CYBRO привертає увагу великих інвесторів, оскільки передпродаж ексклюзивного токена стрімко перевищив $5,5 мільйона. Ця сучасна мультичейн DeFi-платформа пропонує інвесторам унікальні можливості для максимізації доходів за будь-яких ринкових умов.

Передпродаж перебуває на 8 етапі з 10, що надає інвесторам останню можливість придбати токени CYBRO за ціною лише $0,045 за одиницю.

Залишилося лише два етапи передпродажу, і можливості швидко закриваються. Подія генерації токенів (Token Generation Event, TGE) вже не за горами, а ціни, як очікується, злетять, з прогнозованою ROI у 1200%.

Власники токенів CYBRO зможуть отримати щедрі винагороди за стейкінг, ексклюзивні аірдропи, кешбек на покупки, знижені торгові та кредитні комісії, а також надійну страхову програму в рамках платформи.

На передпродаж доступно лише 21% від загальної кількості токенів, і близько 100 мільйонів уже продано. Це золота можливість для далекоглядних інвесторів закріпити свою частку в унікальному проєкті.

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Polkadot (DOT): Об'єднуючи блокчейни для підвищення швидкості та масштабованості

Polkadot — це децентралізований протокол і криптовалюта (DOT). Він дозволяє безпечно взаємодіяти різним блокчейнам, таким як Ethereum і Bitcoin, без посередників. Це дає змогу обмінюватися значеннями та даними між ланцюгами. Polkadot використовує парачейни для підвищення швидкості та масштабованості, обробляючи більше транзакцій, ніж Bitcoin і Ethereum.

Токен DOT використовується для управління та стейкінгу в мережі. Власники можуть брати участь у розробці протоколу та підтвердженні транзакцій. Polkadot був створений Гевіном Вудом, співзасновником Ethereum, і підтримується Фондом Web3. Polkadot прагне створити більш взаємопов'язані та ефективні блокчейни, покращуючи їхню взаємодію.

Корисність токена Polygon: стейкінг, управління та ексклюзивні можливості

Токен екосистеми Polygon — це цифровий актив, що використовується в мережі Polygon. Він відіграє ключову роль у різних операціях в екосистемі. Власники можуть використовувати його для стейкінгу, блокуючи свої токени для забезпечення безпеки мережі та отримуючи винагороду залежно від обсягу заблокованих коштів.

Токен також надає право голосу в управлінні мережею, впливаючи на розвиток екосистеми. Крім того, він відкриває доступ до ексклюзивних послуг і функцій мережі. Зі зростанням екосистеми та додаванням нових застосунків попит на токен може збільшуватися завдяки його численним функціям.

Висновок

Хоча такі відомі монети, як DOT і Polygon, можуть демонструвати менший короткостроковий потенціал, CYBRO виділяється на фоні DeFi. Використовуючи алгоритми штучного інтелекту для агрегації прибутків на блокчейні Blast, CYBRO пропонує інвесторам виняткові можливості для збільшення прибутків. Привабливі винагороди за стейкінг, ексклюзивні аірдропи та кешбек на покупки створюють чудовий користувацький досвід із простими депозитами та виведеннями. Наголошуючи на прозорості, відповідності нормам і якості, CYBRO привернув значну увагу великих інвесторів та інфлюенсерів. Така сильна підтримка підкреслює його перспективність як видатного проєкту на ринку.

Сайт: https://cybro.io