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2 грудня 2024, 10:15

Кількість податкових боргів бізнесу виросла на 22% від початку повномасштабної війни

25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу відкрито за 11 місяців 2024 року за даними Реєстру виконавчих проваджень. Більшість бізнесів, з яких Податкова стягує борги, знаходяться у Києві та Дніпропетровській області. Про це повідомляє Опендатабот.

25 225 виконавчих проваджень через податкові борги бізнесу відкрито за 11 місяців 2024 року за даними Реєстру виконавчих проваджень.
Фото: depositphotos

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Стягування боргів

Державна податкова служба активніше стягує податкові борги з бізнесу. Цьогоріч вже відкрито більше виконавчих проваджень, аніж за весь минулий рік: 25,2 тисячі проти 22,2 тисяч. Це також на 22% більше, аніж за весь 2021 рік, коли було відкрито 20,6 тисяч проваджень. Понад 3 тисячі податкових боргів бізнесу тягнуться ще з 2021 року.

Де найбільше стягують боргів

Найбільше компаній, з яких Податкова намагається стягти борги, зареєстровано у Києві — 5,7 тис. або 23% від загальної кількості цьогоріч. Наслідує Дніпропетровщина, де зареєстровано 4,5 тис. таких бізнесів (18%). Замикає трійку Запорізька область: 1,3 тис. або 5,2% податкових боргів.

Нагадаємо

Податковий борг у компанії може з’явитися через несплату податків, порушення строків декларування тощо. Відповідно, виконавчі провадження зі стягнення боргу на користь Державної податкової служби — це податковий борг, який пройшов судове стягнення, але не був сплачений боржником добровільно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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