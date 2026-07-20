Біткоїн чекає на новий імпульс: глава Galaxy Digital назвав три умови

Гендиректор американської компанії Galaxy Digital Майк Новограц заявив , що для зростання біткоїну до $100 000 потрібно виконання досить конкретних умов — інакше перша криптовалюта продовжить торгуватися в нинішньому вузькому діапазоні ціни.

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Прогноз Новограця

Глава Galaxy Digital вважає, що спочатку в США має з'явитися законодавство, яке створить чіткі правила регулювання криптовалютної індустрії, потім пом'якшиться грошово-кредитна політика Федеральної резервної системи (ФРС) і, нарешті, має повернутися активний попит з боку інвесторів.

Зростання державного боргу США, який нещодавно перевищив $39,5 трлн, зміцнило впевненість Новограца в довгострокових перспективах біткоїну.

За словами топ-менеджера, перша криптовалюта продовжує виконувати роль засобу збереження вартості, тому залишається обов'язковою частиною інвестиційного портфеля.

Новограц вважає, що криптовалюти переживають період надто стриманого інтересу приватних інвесторів. Значна частина спекулятивного капіталу, який раніше прямував у цифрові активи, тепер перетікає на ринок штучного інтелекту та в акції технологічних компаній, що швидко ростуть.

Раніше аналітики інвестиційної компанії Bernstein підтвердили зроблений раніше прогноз зростання біткоїну до $150 000 до кінця року. На їхню думку, корекція крипторинку не змінює довгострокових перспектив першої криптовалюти.