ЄС оштрафував AliExpress на 550 млн євро

Європейська комісія повідомила про те, що наклала на китайську торгову платформу AliExpress штраф у розмірі 550 млн євро за недостатні заходи щодо боротьби з продажем незаконних товарів. Як зазначає Financial Times, це найбільша санкція, застосована у рамках європейського закону про цифрові послуги (DSA).

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Закон DSA зобов'язує найбільші онлайн-платформи виявляти подібні ризики та вживати ефективних заходів для їхньої мінімізації. Розгляд щодо порушення AliExpress закону триває з 14 березня 2024 року.

На думку Брюсселя, платформа не забезпечила належного контролю за розповсюдженням контрафактної та потенційно небезпечної продукції.

«Поширення контрафактного одягу, небезпечних іграшок, небезпечної косметики та інших незаконних та шкідливих товарів — це не неминучі витрати онлайн-шопінгу, а наслідок недотримання AliExpress своїх зобов'язань відповідно до Закону про цифрові послуги. Масштаби є виправданням; ризики повинні виявлятися та усуватися систематично, щоб споживачі могли безпечно здійснювати покупки в інтернеті», — заявила єврокомісар з питань технологій Хенна Вірккунен.

При розрахунку штрафу Комісія врахувала пом'якшувальні обставини, які грають на користь AliExpress, такі як новизна Закону про цифрові послуги.

Тепер AliExpress має до кінця жовтня представити Європейській комісії план дій, у якому докладно викладе, яким чином компанія оцінюватиме та знижуватиме ризики продажу незаконних товарів на своїй платформі.

А якщо ні, то Євросоюз може додатково накласти на платформу періодичний штраф у розмірі до 6% від річної світової виручки.