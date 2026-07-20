До закриття міжбанку в понеділок, 20 липня, курс долара зріс на 3 копійки у купівлі та продажу, євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.
20 липня 2026, 17:28
На закритті міжбанку долар подорожчав, євро — подешевшало
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Відкриття 20 липня
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Закриття 20 липня
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Зміни
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44,67/44,70
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44,70/44,73
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3/3
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51,09/51,11
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51,04/51,07
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5/4
Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,17−44,64 грн. Євро купують за 50,59 грн, а продають за 51,22 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,73−44,75, євро — 51,25−51,35 грн.
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Джерело: Мінфін
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