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20 липня 2026, 13:58

ПДФО приніс бюджетам понад 347 млрд грн: надходження зросли майже на 19%

За січень — червень 2026 року платники перерахували до бюджетів усіх рівнів 347,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Це на 54,9 млрд грн, або 18,8 %, більше, ніж за аналогічний період минулого року. За перше півріччя 2025 року надходження становили 292,3 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні ДПС.

За січень — червень 2026 року платники перерахували до бюджетів усіх рівнів 347,2 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.

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Де сплатили найбільше

  • м. Києва — 82,7 млрд грн;
  • Дніпропетровської області — 33,9 млрд грн;
  • Львівської області — 24,1 млрд грн;
  • Київської області — 21,7 млрд гривень.

ПДФО залишається одним із ключових бюджетоформуючих податків та основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Саме за рахунок цього податку фінансується значна частина видатків громад на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, благоустрій, розвиток інфраструктури та інші важливі потреби.

Із загальної суми надходжень 166,2 млрд грн спрямовано до місцевих бюджетів. Порівняно з першим півріччям минулого року надходження зросли на 20,5 %, що свідчить про зміцнення фінансової спроможності територіальних громад та їхніх можливостей реалізовувати місцеві програми розвитку.

Офіційне працевлаштування має переваги не лише для держави та громад, а й для самих громадян. Зокрема, громадяни, які протягом року отримували офіційні доходи, з яких утримувався ПДФО, мають право оформити податкову знижку та повернути частину сплаченого податку.

Податкова знижка

Податкова знижка надається за окремими видами витрат, визначеними Податковим кодексом України, зокрема за оплату навчання, іпотечних відсотків, страхових платежів, благодійних внесків, окремих медичних послуг та інших витрат.

Для отримання податкової знижки необхідно подати до податкового органу за місцем податкової адреси податкову декларацію про майновий стан і доходи та документи, що підтверджують понесені витрати. Скористатися правом на податкову знижку за витратами, понесеними у 2025 році, можна до 31 грудня 2026 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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