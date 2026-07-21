Долар подорожчав на 5 копійок: НБУ встановив курс валют на 22 липня

Національний банк України встановив на 22 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,75 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.

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На середу НБУ встановив курс долара на рівні 44,75 грн, що на 5 копійок більше, ніж у вівторок (44,70 грн).

Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.​​​​​​26).

Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,09 грн, як і у вівторок (51,09 грн).

Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.​​​​​​26).

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