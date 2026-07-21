Національний банк України встановив на 22 липня 2026 року офіційний курс гривні на рівні 44,75 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.
21 липня 2026, 16:00
Долар подорожчав на 5 копійок: НБУ встановив курс валют на 22 липня
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Курс долара
На середу НБУ встановив курс долара на рівні 44,75 грн, що на 5 копійок більше, ніж у вівторок (44,70 грн).
Історичний максимум долара: 44,97 грн (11.06.26).
Курс євро
Водночас курс євро на середу встановлений на позначці — 51,09 грн, як і у вівторок (51,09 грн).
Історичний максимум євро: 52,03 грн (16.06.26).
Приєднуйтесь до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 20 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі