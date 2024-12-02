2 грудня застосовуватимуть нові графіки відключення електроенергії, й відключень буде більше. Світло в оселях вимикатимуть під час обмежень в однієї та двох черг.
2 грудня 2024, 8:10
«Укренерго»: 2 грудня відключень світла буде більше
Графіки відключень
Для побутових споживачів
- 07:00 — 08:00 — одна черга відключень;
- 08:00 — 10:00 — дві черги відключень;
- 10:00 — 11:00 — одна черга відключень;
- 11:00 — 19:00 — дві черги відключень;
- 19:00 — 22:00 — одна черга відключень.
Для бізнесу
06:00 — 22:00 — застосування графіків обмеження потужності.
Причина
В «Укренерго» пояснили, що причиною тимчасового запровадження обмежень по світлу стало пошкодження енергооб'єктів країни внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
Джерело: Мінфін
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