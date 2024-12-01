У неділю, 1 грудня, в Україні очікується зменшення відключень електроенергії для населення та промисловості. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
1 грудня 2024, 9:33
У перший день зими очікується зменшення відключень електроенергії
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Обмеження для населення
- 13:00 — 22:00 — одна черга відключень.
Обмеження для промисловості та бізнесу
- 08:00 — 13:00 — застосування графіків обмеження потужності.
Енергетики зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.
Також в Укренерго нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.
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Джерело: Мінфін
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