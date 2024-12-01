У перший день зими очікується зменшення відключень електроенергії

У неділю, 1 грудня, в Україні очікується зменшення відключень електроенергії для населення та промисловості. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Обмеження для населення

13:00 — 22:00 — одна черга відключень.

Обмеження для промисловості та бізнесу

08:00 — 13:00 — застосування графіків обмеження потужності.

Енергетики зазначили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Також в Укренерго нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 28 листопада.

Графіки для Києва

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