Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 730 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 742 130 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
1 грудня 2024, 9:01
Втрати ворога за 30 листопада: 1 730 російських окупантів, 6 танків, 1 ракета та 11 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 742130 (+1730) осіб,
- танків — 9469 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 19369 (+14) од,
- артилерійських систем — 20923 (+14) од,
- РСЗВ — 1253 (+0) од,
- засоби ППО — 1019 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19803 (+11),
- крилаті ракети — 2852 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 30507 (+76) од,
- спеціальна техніка — 3619 (+2).
Джерело: Мінфін
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