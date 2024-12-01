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1 грудня 2024, 10:12

Керівники фінустанов відзначають високий рівень стійкості фінсектору — опитування

Керівники найбільших банків та небанківських фінустанов понад два роки поспіль поліпшують власні оцінки стійкості фінансового сектору до значних негативних подій, свідчать результати «Опитування про системні ризики фінансового сектору» за листопад 2024 року, повідомляє НБУ.

Керівники найбільших банків та небанківських фінустанов понад два роки поспіль поліпшують власні оцінки стійкості фінансового сектору до значних негативних подій, свідчать результати «Опитування про системні ризики фінансового сектору» за листопад 2024 року, повідомляє НБУ.► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиБлизько 97% опитаних оцінили цю стійкість як середню та вище.
Фото: nacha.org

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Близько 97% опитаних оцінили цю стійкість як середню та вище. Близько половини респондентів оцінили поточний стан фінсектору як добрий чи дуже добрий.

Баланс відповідей залишається на високому додатному рівні три раунди опитування поспіль, з листопада 2023 року.

Стан фінансового сектору за останніх шість місяців не змінився, вважає більшість респондентів, і понад половину з них не очікують зміни стану в наступні шість місяців. Однак частка тих, хто очікує погіршення стану фінсектору, дещо зросла.

Більше половини керівників фінустанов визначили рівень ризику в секторі в цілому як середній чи низький, 41% - як високий чи дуже високий. Тож загальний рівень ризику в фінансовому секторі оцінюється як помірно високий.

Основні ризики

Основним джерелом ризиків у фінансовому секторі з 2022 року залишається війна з росією.

Також до п’ятірки найбільших потрапили ризики діяльності правоохоронних органів та судової системи, загального рівня корупції, якості законодавства та податкової системи (зріс у списку на найбільшу кількість позицій) та ризик якості людського капіталу (потрапив до п’ятірки вдруге поспіль).

Схильність фінустанов до ризику за останні пів року дещо підвищилася, водночас більшість опитаних заявила про незмінність ризик-апетиту.

Опитування

Опитування проводилося з 7 до 22 листопада 2024 року за участю керівників 22 банків, 10 страховиків і двох інвестиційних компаній. Підсумкові результати не зважувалися на розмір банку / компанії чи їхньої частки на ринку — всі відповіді рівноцінні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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