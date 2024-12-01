Збитки на $360 мільйонів: IT-армія паралізувала роботу зв’язку й інтернету росіян

Українські хакери з IT Army атакували найбільші російські мобільні оператори та соцмережі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

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«У найбільших російських операторів — Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл — спостерігався масштабний збій», — йдеться у повідомленні.

Також перебої були в роботі Telegram і Discord, які ворог активно застосовує для координації своїх дій.

Зазначається, що операція IT Army завдала ворогу економічних збитків на суму до $360 млн.