Українські хакери з IT Army атакували найбільші російські мобільні оператори та соцмережі. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
1 грудня 2024, 15:01
Збитки на $360 мільйонів: IT-армія паралізувала роботу зв’язку й інтернету росіян
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«У найбільших російських операторів — Мегафон, МТС, YOTA, Білайн, Ростелеком, Т2, Тінькофф Мобайл — спостерігався масштабний збій», — йдеться у повідомленні.
Також перебої були в роботі Telegram і Discord, які ворог активно застосовує для координації своїх дій.
Зазначається, що операція IT Army завдала ворогу економічних збитків на суму до $360 млн.
Джерело: Мінфін
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