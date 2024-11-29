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29 листопада 2024, 14:30

З Нового року бензин подорожчає на 4 грн: в чому причина

Вже за місяць на паливний ринок почне впливати низка нових законів, які можуть суттєво вплинути на ціну бензину. В чому причина стрімких змін, і чи залишаються чинники, які можуть пом'якшити ситуацію, розповів Директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін.

Вже за місяць на паливний ринок почне впливати низка нових законів, які можуть суттєво вплинути на ціну бензину.

Ви, може, не здогадуєтеся, а воно вже відбулося. Вже все прийняли, затвердили і ми тепер отримуємо.

1. Закон про авансові платежі на прибуток АЗС. Кожна АЗС має 60 тис. грн на місяць сплачувати податку на прибуток, і неважливо, є той прибуток, чи ні.

Це +1 грн вартості до літра, але стосуватиметься лише дискаунтерів.

2. Закон про мінімальні запаси. З 24 грудня цього року усі імпортери та виробники повинні 3% від обсягу десь там накопичувати та покласти на зберігання, або дати грошей, що, найімовірніше, і буде зроблено.

Це +1,5 грн до літра.

3. Черговий крок щодо підвищення акцизів 1 січня. Це +1,5 грн до літра.

Таким чином, літр новорічного палива 2025 року розливу буде коштувати на 4 грн дорожче.

Є дві поправки:

1. Можливо, нафта доларів на п'ять-сім впаде і покращить долю автолюбителів на 1−2 грн. Шанси на це я б оцінив у 50%, не більше.

2. Ринок, розуміючи, що наближається хвиля, рекордно закупився, і підвищення таким чином буде плавним, аж до середини лютого, оскільки зима — це низький сезон і запаси розтягуватимуться довше.

Читайте також: Продаж заправок Shell та інші зміни на паливному ринку: як вони позначаться на цінниках АЗС

У сухому залишку, можна сказати одне — пристебніть паски відразу з кінця грудня. Ще місяць порадійте цінам, акціям, Чорній п'ятниці… може ще під Миколайчика щось вам запропонують… отримайте задоволення наостанок.

Автор:
Льоушкін Дмитро
Директор групи компаній PRIME Льоушкін Дмитро
Джерело: Мінфін
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