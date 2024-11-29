З Нового року бензин подорожчає на 4 грн: в чому причина

Вже за місяць на паливний ринок почне впливати низка нових законів, які можуть суттєво вплинути на ціну бензину. В чому причина стрімких змін, і чи залишаються чинники, які можуть пом'якшити ситуацію, розповів Директор групи компаній PRIME Дмитро Льоушкін.

Ви, може, не здогадуєтеся, а воно вже відбулося. Вже все прийняли, затвердили і ми тепер отримуємо.

1. Закон про авансові платежі на прибуток АЗС. Кожна АЗС має 60 тис. грн на місяць сплачувати податку на прибуток, і неважливо, є той прибуток, чи ні.

Це +1 грн вартості до літра, але стосуватиметься лише дискаунтерів.

2. Закон про мінімальні запаси. З 24 грудня цього року усі імпортери та виробники повинні 3% від обсягу десь там накопичувати та покласти на зберігання, або дати грошей, що, найімовірніше, і буде зроблено.

Це +1,5 грн до літра.

3. Черговий крок щодо підвищення акцизів 1 січня. Це +1,5 грн до літра.

Таким чином, літр новорічного палива 2025 року розливу буде коштувати на 4 грн дорожче.

Є дві поправки:

1. Можливо, нафта доларів на п'ять-сім впаде і покращить долю автолюбителів на 1−2 грн. Шанси на це я б оцінив у 50%, не більше.

2. Ринок, розуміючи, що наближається хвиля, рекордно закупився, і підвищення таким чином буде плавним, аж до середини лютого, оскільки зима — це низький сезон і запаси розтягуватимуться довше.

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У сухому залишку, можна сказати одне — пристебніть паски відразу з кінця грудня. Ще місяць порадійте цінам, акціям, Чорній п'ятниці… може ще під Миколайчика щось вам запропонують… отримайте задоволення наостанок.