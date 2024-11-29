У п'ятницю на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро додало 10 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.
29 листопада 2024, 10:28
Курс валют на 29 листопада: євро продовжує дорожчати
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 43,75 грн, а продають за 44,34 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,75−41,82, євро — 44,18−44,35 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 41,60−41,62 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 44,02−44,02 грн/євро.
Приєднуйтесь до multi валюти. Мобільний застосунок, що допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі