Курс валют на 29 листопада: євро продовжує дорожчати

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та продажу. Євро додало 10 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу знизився на 2 копійки. Євро подорожчало на 3 копійки у купівлі та на 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,90 грн. Євро купують за 43,75 грн, а продають за 44,34 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,75−41,82, євро — 44,18−44,35 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,60−41,62 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 44,02−44,02 грн/євро.

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