Хакери зламали системи кіберзахисту Центрального банку Уганди та викрали з його рахунків 62 млрд шилінгів ($17 млн). Про це повідомляє агентство Bloomberg.
29 листопада 2024, 10:44
Центральний банк Уганди пограбували хакери
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Напад на Банк Уганди було скоєно групою, відомою як Waste, що базується в Південно-Східній Азії, повідомила місцева газета з посиланням на свої джерела. Видання також зазначило, що банку вдалося повернути близько 37 млрд шилінгів із викраденої суми.
За версією іншої місцевої газети, Центробанк був пограбований ще у вересні, а гроші були таємно виведені на два рахунки в Японії та Великій Британії.
Також повідомляється, що співучасниками злочину можуть бути співробітники Центробанку. У ході розслідування було допитано кількох службовців Центрального банку та Міністерства фінансів.
Джерело: Мінфін
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