З 18 листопада в «Привіт» у Приват24 діють найбільші кешбеки та знижки до «Зеленої п’ятниці»

Чорна п'ятниця? Беремо і додаємо яскравих кольорів у день шопінгу💚

Зустрічайте Зелену п'ятницю з крутими пропозиціями від ПриватБанку та партнерів з 18 листопада до 1 грудня включно! В розділі «Привіт» у Приват24 неймовірні знижки та кешбеки з картками Mastercard. Аж до 20% на різні категорії ваших улюблених товарів і послуг.

Як повідомили у банку, в традиційний період осінніх розпродажів для клієнтів діятимуть спеціальні ексклюзивні умови для покупки електроніки, побутової техніки, одягу та товарів для дому і палива провідних брендів з вигодою до 20%.

Щоб отримати особливі умови покупок «Зеленої п’ятниці» від ПриватБанк, з 18 листопада та протягом двох тижнів треба заходити в програму лояльності «Привіт» та активувати найбільш привабливі пропозиції партнерів — топ брендів та маркетплейсів.

Програма лояльності «Привіт» — перша на банківському ринку інтелектуальна персоналізована програма лояльності, що дозволяє клієнтам банку користуватися «найтвоїшими» пропозиціями від провідних брендів. Наявні пропозиції знижок та кешбеків від партнерів можна завжди знайти в меню «Привіт» мобільного застосунку чи веб версії Приват24. Перелік доступних покупок від постійних та нових партнерів програми оновлюються щодня.

З 18 листопада до 1 грудня включно — для клієнтів ПриватБанку діють спеціальні ексклюзивні умови в різних категоріях — від АЗС до товарів для дому з вигодою до 20%:

1. при оплаті картками Mastercard:

Apple -10% на всі товари групи Apple при оплаті карткою Mastercard. Офер діє майже у всіх офіційних дистриб'юторів техніки Apple (Comfy, Allo, Епіцентр (відділ техніки), MOYO, Citrus, KTC, iSpace, Kibernetiki, Maifon, TTT, Izhak, Ya.ua, Brain. На сайтах: Comfy, Rozetka, Allo, Epicentr, MOYO, Citrus, KTC, iSpace, Kibernetiki, Ya.ua, Foxtrot.).

ОККО — додатково +3 грн кэшбэком на літрі бензину при оплаті будь-якою (всі картки) карткою Mastercard в період з 29.11.-01.12.; на чорну Пятницю -7% кеш бек додатково до оферу ОККО

Аврора — 5% кешбек при оплаті карткою Mastercard в мережі Аврора

2. кешбеки від ПриватБанку до 20% на покупки в категоріях

Супермаркети та продукти

Ресторани, кафе та бари

Дім та ремонт

Одяг та взуття

Побутова техніка та цифрові товари

Аптеки

АЗС

Кіно

Розваги

«Побутова техніка та цифрові товари»,

«Спорт»,

«Одяг та дитячі товари»

Медицина

Серед Ексклюзивних пропозицій ПриватБанку до Зеленої п'ятниці:

Спец. оффер на Зелену п'ятницю — клієнтам ПриватБанку, в кого день народження 29 листопада надається кешбек 20% на всі витрати з будь-яких карток Mastercard від ПриватБанку, лише один день — 29.11. Попередньо пропозицію потрібно активувати в Привіт у Приват24



— 10% кешбеку на Побутову техніку

— 10% кешбеку на Енергоощадні товари

— 10% кешбеку на Кінотеатри, театри та квитки на концерти

— 8% кешбеку на категорію МСС Краса та здоров'я

кешбек до 500 грн на онлайн оплати на закордонних сайтах, як великі маркетплейси (Amazon,Ebay,OTTO і тд), сервіси підписок (Google,Netflix,YouTube, Apple, і тд) сервіси таксі (Uber /Bolt), різні магазини одягу, техніки, електроніки.