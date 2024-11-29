Чорна п'ятниця? Беремо і додаємо яскравих кольорів у день шопінгу💚
З 18 листопада в «Привіт» у Приват24 діють найбільші кешбеки та знижки до «Зеленої п’ятниці»
Зустрічайте Зелену п'ятницю з крутими пропозиціями від ПриватБанку та партнерів з 18 листопада до 1 грудня включно! В розділі «Привіт» у Приват24 неймовірні знижки та кешбеки з картками Mastercard. Аж до 20% на різні категорії ваших улюблених товарів і послуг.
Як повідомили у банку, в традиційний період осінніх розпродажів для клієнтів діятимуть спеціальні ексклюзивні умови для покупки електроніки, побутової техніки, одягу та товарів для дому і палива провідних брендів з вигодою до 20%.
Щоб отримати особливі умови покупок «Зеленої п’ятниці» від ПриватБанк, з 18 листопада та протягом двох тижнів треба заходити в програму лояльності «Привіт» та активувати найбільш привабливі пропозиції партнерів — топ брендів та маркетплейсів.
Програма лояльності «Привіт» — перша на банківському ринку інтелектуальна персоналізована програма лояльності, що дозволяє клієнтам банку користуватися «найтвоїшими» пропозиціями від провідних брендів. Наявні пропозиції знижок та кешбеків від партнерів можна завжди знайти в меню «Привіт» мобільного застосунку чи веб версії Приват24. Перелік доступних покупок від постійних та нових партнерів програми оновлюються щодня.
З 18 листопада до 1 грудня включно — для клієнтів ПриватБанку діють спеціальні ексклюзивні умови в різних категоріях — від АЗС до товарів для дому з вигодою до 20%:
1. при оплаті картками Mastercard:
Apple -10% на всі товари групи Apple при оплаті карткою Mastercard. Офер діє майже у всіх офіційних дистриб'юторів техніки Apple (Comfy, Allo, Епіцентр (відділ техніки), MOYO, Citrus, KTC, iSpace, Kibernetiki, Maifon, TTT, Izhak, Ya.ua, Brain. На сайтах: Comfy, Rozetka, Allo, Epicentr, MOYO, Citrus, KTC, iSpace, Kibernetiki, Ya.ua, Foxtrot.).
ОККО — додатково +3 грн кэшбэком на літрі бензину при оплаті будь-якою (всі картки) карткою Mastercard в період з 29.11.-01.12.; на чорну Пятницю -7% кеш бек додатково до оферу ОККО
Аврора — 5% кешбек при оплаті карткою Mastercard в мережі Аврора
2. кешбеки від ПриватБанку до 20% на покупки в категоріях
-
Супермаркети та продукти
-
Ресторани, кафе та бари
-
Дім та ремонт
-
Одяг та взуття
-
Побутова техніка та цифрові товари
-
Аптеки
-
АЗС
-
Кіно
-
Розваги
-
«Побутова техніка та цифрові товари»,
-
«Спорт»,
-
«Одяг та дитячі товари»
-
Медицина
Серед Ексклюзивних пропозицій ПриватБанку до Зеленої п'ятниці:
-
Спец. оффер на Зелену п'ятницю — клієнтам ПриватБанку, в кого день народження 29 листопада надається кешбек 20% на всі витрати з будь-яких карток Mastercard від ПриватБанку, лише один день — 29.11. Попередньо пропозицію потрібно активувати в Привіт у Приват24
— 10% кешбеку на Побутову техніку
— 10% кешбеку на Енергоощадні товари
— 10% кешбеку на Кінотеатри, театри та квитки на концерти
— 8% кешбеку на категорію МСС Краса та здоров'я
-
кешбек до 500 грн на онлайн оплати на закордонних сайтах, як великі маркетплейси (Amazon,Ebay,OTTO і тд), сервіси підписок (Google,Netflix,YouTube, Apple, і тд) сервіси таксі (Uber /Bolt), різні магазини одягу, техніки, електроніки.
-
Щоби скористатися вигідними умовами переходьте за посиланням і активуйте програму лояльності «Привіт». Зелена пʼятниця триватиме до 1 грудня включно, тож варто поспішати.
Коментарі