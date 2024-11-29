Минулої доби українські захисники ліквідували ще 2 030 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 738 660 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
29 листопада 2024, 8:47
Втрати ворога за 28 листопада: 2 030 російських окупантів, 8 танків, 86 ракет та 89 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 738660 (+2030) осіб,
- танків — 9458 (+8) од,
- бойових броньованих машин — 19339 (+33) од,
- артилерійських систем — 20886 (+34) од,
- РСЗВ — 1255 (+0) од,
- засоби ППО — 1006 (+1) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 19750 (+89),
- крилаті ракети — 2851 (+86),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 30272 (+86) од,
- спеціальна техніка — 3700 (+3).
Джерело: Мінфін
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