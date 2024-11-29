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29 листопада 2024, 11:00

KИT Group заявила, що проводить ребрендинг у межах FinTech-трансформацій і масштабування

KИT Group, міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, оголосила про початок масштабної трансформації, спрямованої на масштабування бізнесу та розширення спектра фінансових послуг. Серед ключових змін — розвиток додаткових сервісів, оновлення корпоративного стилю та його інтеграція у майбутній мобільний застосунок для користувачів.

Як повідомила пресслужба компанії, KИT Group активно впроваджує рішення, що відповідають сучасним запитам клієнтів. «KИT Group, міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, одним із флагманських напрямків діяльності якої є обмін валют, оголошує про старт масштабної трансформації, що включає розширення спектра фінансових послуг, запуск нових цифрових продуктів і сервісів», — сказано в повідомленні.

Ребрендинг стане важливим елементом глибинних трансформацій компанії на шляху до зміцнення її позицій як фінансового партнера нового покоління. У компанії зазначають, що одним із ключових напрямків залишається обмін валют, котрий доповнюють транзакційні й інвестиційні сервіси, а також консультації з управління капіталом, заощадженнями та цифровими активами.

Зміни торкнуться не лише спектра послуг, а й візуальної ідентичності KИT Group. Чорний і жовтий кольори стануть основою нового корпоративного стилю, який інтегрується в дизайн відділень і фірмового застосунку.

«Нова бренд-айдентика буде покладена в основу дизайну мобільного застосунку від KИT Group — KYTApp. Він дозволить зробити фінансові сервіси ще більш сучасними й інноваційними, а операції — швидшими, зручнішими та простішими», — повідомляє компанія.

KИT Group — міжнародна мультисервісна продуктова FinTech-компанія, що є одним із найбільших операторів ринку обміну валют в Україні. Мережа компанії налічує понад 90 пунктів обміну в 29 найбільших містах країни. KИT Group має представництво у Польщі, а також партнерські пункти в Нідерландах, Угорщині, Чехії, Болгарії, ОАЕ й інших країнах. За даними Національного банку України компанія посідає лідируючі позиції у своїй галузі за обсягом сплачених податків, розміром капіталу й успішністю бізнесу за фінансовим результатом. У 2024 році діяльність KИT Group відзначена престижною премію Banker Awards у номінації «Надійний технологічний партнер з обмінних операцій».

Джерело: Мінфін
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