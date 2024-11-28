ЄС і Україна узгодили виплату 18,1 млрд євро за рахунок заморожених росактивів

Україна та ЄС підписали меморандум про надання Києву 18,1 млрд євро макрофінансової допомоги за рахунок заморожених російських активів. Про це повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

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Що відомо

За словами Шмигаля, сума в 18,1 млрд євро, про яку йдеться, є частиною пакета «Групи семи» на $50 млрд, який забезпечується прибутками від заморожених російських активів.

«Такий крок — це не лише підтримка, але й прецедент притягнення Росії до відповідальності за її злочини та початок процесу, щоб агресор заплатив за свою жорстоку війну», — додав він.