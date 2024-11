ЄС і Україна узгодили виплату 18,1 млрд євро за рахунок заморожених росактивів

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

За словами Шмигаля, сума в 18,1 млрд євро, про яку йдеться, є частиною пакета «Групи семи» на $50 млрд, який забезпечується прибутками від заморожених російських активів.

«Такий крок — це не лише підтримка, але й прецедент притягнення Росії до відповідальності за її злочини та початок процесу, щоб агресор заплатив за свою жорстоку війну», — додав він.

