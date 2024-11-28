Україна та ЄС підписали меморандум про надання Києву 18,1 млрд євро макрофінансової допомоги за рахунок заморожених російських активів. Про це повідомив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
28 листопада 2024, 17:01
ЄС і Україна узгодили виплату 18,1 млрд євро за рахунок заморожених росактивів
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Що відомо
За словами Шмигаля, сума в 18,1 млрд євро, про яку йдеться, є частиною пакета «Групи семи» на $50 млрд, який забезпечується прибутками від заморожених російських активів.
«Такий крок — це не лише підтримка, але й прецедент притягнення Росії до відповідальності за її злочини та початок процесу, щоб агресор заплатив за свою жорстоку війну», — додав він.
The #EU has taken a bold step to provide exceptional Macro-Financial Assistance to Ukraine. The signed Memorandum of Understanding is a step toward delivering €18.1 billion. This is part of the G7's $50B initiative, backed by profits from frozen russian assets. This is not just…— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) November 28, 2024
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1
Там кстати санкции действуют)
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