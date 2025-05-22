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22 травня 2025, 8:36

Найбільшу ділянку «Земельного банку» передали в суборенду за 78,6 млн грн

Ділянку в Устинівській громаді Кіровоградської області, яка вважається найбільшим лотом «Земельного банку», передано в користування, переможець сплатив до бюджету повну річну суборендну ставку в розмірі 78,6 млн грн з ПДВ. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства.

Ділянку в Устинівській громаді Кіровоградської області, яка вважається найбільшим лотом «Земельного банку», передано в користування, переможець сплатив до бюджету повну річну суборендну ставку в розмірі 78,6 млн грн з ПДВ.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Зазначається, що переможцем стало ТОВ «Кодацьке-Агро», яке підписало договір суборенди на 14 років та сплатило повну річну суборенду ділянки площею 3969 га в Устинівській громаді Кіровоградської області.

За даними міністерства, аукціон за цю ділянку проводився тричі. Попередні переможці відмовлялися від підписання договору, однак третя спроба завершилася підписанням угоди та надходженням повної річної суми суборендної плати.

За підсумками останніх торгів вартість ділянки зросла майже в п’ять разів порівняно з початковою, і разом із ПДВ становила 19 803 грн за гектар.

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ТОВ «Кодацьке-Агро», яке зареєстроване у Дніпропетровській області, до цього тричі змагалося за право користування.

«Ця ділянка вже давно потребувала ефективного користувача. Під час моніторингового виїзду ми побачили, що майже 4 тисячі гектарів родючих державних земель тривалий час простоювали і перебували в недбалому стані. Тепер, після укладення договору, очікуємо на раціональне використання «діаманту», — зауважив генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський.

За його словами, новий користувач найближчим часом планує привести ділянку до ладу, оперативно розпочати обробіток і встигнути провести посівну кампанію, а також зібрати перший урожай вже цієї осені.

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У міністерстві зауважили, що передача найбільшої ділянки в користування та надходження рекордної суми річної суборенди є свідченням того, що проєкт «Земельний банк» працює ефективно, досягаючи початкових цілей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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