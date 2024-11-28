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28 листопада 2024, 16:52

У Фінляндії вироблятимуть безпілотники для України

Фінська група оборонних та безпекових компаній Summa Defence у співпраці з українськими партнерами створює завод з виробництва безпілотників у Фінляндії. Про це повідомляє пресслужба Summa Defence.

Фінська група оборонних та безпекових компаній Summa Defence у співпраці з українськими партнерами створює завод з виробництва безпілотників у Фінляндії.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Метою створення заводу у Фінляндії є швидке збільшення виробничих потужностей для безпілотників, які використовуються в бойових діях в Україні, а також запровадження промислового виробництва безпілотників у Фінляндії та Європі.

Масштабне виробництво повітряних, наземних та морських дронів планується розпочати у першій половині 2025 року.

Перший завод з виробництва безпілотників є стратегічною інвестицією, для якої Summa Defense створить дочірню компанію Summa Drones.

Потім Summa Drones створить спільне підприємство у Фінляндії зі своїми українськими партнерами, у якому Summa Drones матиме контрольний пакет акцій.

У спільному підприємстві беруть участь українські компанії-виробники безпілотників: Kort, Elf Systems, Skyassist і MPS Development.

Крім виробництва повітряних безпілотників, Summa Drones також вироблятиме наземні та морські безпілотники.

«Попит на технологію та виробничі можливості безпілотників високий. Безпілотники постачатимуть не лише в Україну, а й у країни Євросоюзу та НАТО. Безпілотники стануть постійною частиною суспільства, відіграючи життєво важливу роль у забезпеченні критичних суспільних функцій у цивільному, оборонному та безпековому секторах», — зазначив генеральний директор Summa Defense Юссі Холопайнен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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