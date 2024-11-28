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28 листопада 2024, 15:55

Abercrombie & Fitch покращила прогноз продажів

Компанія Abercrombie & Fitch підняла очікувані продажі за рік, прогнозуючи високий попит на основний бренд і бренд Hollister протягом ключового сезону свят. Фірма вдвічі збільшила зусилля, націлені на оновлення лінійок продуктів, оскільки споживачі показали готовність витрачатися на невеликі розкішні товари, як от модні сумки або джинси. Про це розповіли аналітики LBLV.

Вибрана стратегія дозволила Abercrombie перевищувати очікування з продажу протягом 9 кварталів до ряду. Зі старту 2024-го вартість її акцій піднялася на 75%. Добова просадка вартості її паперів на початку торгової сесії склала 4% на тлі падіння сегмента, спровокованого слабкими святковими очікуваннями компаній Best Buy та Kohl`s.

Abercrombie все ще демонструє здатність зростати, що створює позитивне враження в умовах динамічного макроекономічного середовища та вимогливих клієнтів. Торгові мережі Walmart та Target дають неоднозначні прогнози щодо святкового сезону, тому що споживачі намагаються не робити великих придбань, очікуючи кращих розцінок та пропозицій.

Квартальні показники Abercrombie & Fitch перевершили прогнози

Компанія покращила очікування з чистого продажу за 2024-й фінрік з 12−13% до 14−15%. Протягом III кварталу Abercrombie зафіксувала двозначні темпи зростання у всіх регіонах, повідомляють в lblv.com. За словами CEO фірми Френа Горовиця, фірма має продукти, здатні задовольнити попит.

Скорочення витрат на виробництво та реалізація товарів за повну ціну дозволили Abercrombie наростити валовий прибуток на 20 б. п., до 65,1%. Чисті продажі фірми за квартал збільшилися на 14%, досягнувши $1,21 мільярда, що вище за аналітичні прогнози, які говорили про $1,19 мільярда.

Прибуток Abercrombie за 3 місяці досяг $2,5 на цінний папір проти $2,39, прогнозованих аналітиками. Компанія обрала своїм новим фіндиректором Роберта Болла, який змінив Скота Ліпескі. Останній 2023-го був підвищений, обійнявши посаду головного операційного директора.

Костянтин Філатов, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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